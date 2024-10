Toto nie je konsolidácia, toto je zdražovanie. Poslankyňa Holečková obviňuje vládu z podrazov voči ženám a celiatikom

Toto nie je konsolidácia, toto je zdražovanie

Kritika voči Kamenickému

3.10.2024 (SITA.sk) - Poslankyňa Holečková obviňuje vládu z podrazov voči ženám a celiatikom. Nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Martina Holečková tvrdí, že vláda Roberta Fica zradila záujmy žien a celiatikov po tom, čo schválila konsolidačný balíček bez zmien, ktoré poslankyňa navrhla na zníženie DPH.Holečková navrhovala zníženie DPH na 5 % pre menštruačné pomôcky a základné bezlepkové potraviny."Vláda sa vybrala cestou masívneho zdražovania a ožobračovania ľudí. Nazývajme veci pravými menami. Toto nie je konsolidácia, toto je zdražovanie," zdôraznila poslankyňa.Zvýšenie DPH na 23 % podľa nej zasiahne najviac jednorodičovské domácnosti a rodiny s viacerými deťmi, ktoré sú už teraz ohrozené chudobou."Ženy si nevyberajú, či budú mať menštruáciu, jednoducho ju dostanú. Preto som navrhovala znížiť DPH na menštruačné pomôcky na 5 %," uviedla Holečková. Dodala, že ani celiatici by nemali finančne doplácať na svoju chorobu. Jej návrhy, ktoré mali znížiť dopady zdražovania práve na tieto ohrozené skupiny, parlament neschválil.Poslankyňa tiež kritizuje ministra financií Ladislava Kamenického za jeho prísľuby riešiť situáciu celiatikov pomocou budúcich opatrení."Keby mal totiž minister Kamenický úprimnú snahu tento problém vyriešiť, dalo by sa to urobiť úplne jednoducho už teraz," uzavrela Holečková.