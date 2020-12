Poslanci žiadajú Mikulca, aby riešil výpovede v nemocnici v súvislosti s Kollárom

Konflikt so sestričkami

Svojich podriadených sa zastali

12.12.2020 - Viacerí poslanci vyzvali ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), aby sa zaoberal situáciou v Nemocnici sv. Michala. Pod list ministrovi sa podpísalo spolu 18 poslancov zo strán Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí.Poslanci tak reagujú na to, že nemocnica rozviazala pracovný pomer s doterajšou námestníčkou pre ošetrovateľstvo a s vedúcou sestrou.Podľa informácií, ktoré priniesli médiá, súvisí odchod dvoch zamestnankýň s nedávnou hospitalizáciou predsedu Národnej rady SR (NR SR) Borisa Kollára (Sme rodina) v Nemocnici sv. Michala a s konfliktom medzi osobami, ktoré navštevovali Kollára, a sestričkami. List zverejnil poslanec NR SR Ondrej Dostál (klub SaS).Šéf rezortu vnútra by mal podľa poslancov NR SR podpísaných v liste zasiahnuť do situácie spôsobom, ktorý zvráti rozhodnutia o odchode dvoch vedúcich zamestnankýň z nemocnice a zabráni akémukoľvek priamemu či nepriamemu postihovaniu zdravotných sestier.„Podľa nám dostupných informácií sa zdravotné sestry nedopustili žiadneho konania, pre ktoré by voči nim v súvislosti so spomínaným konfliktom mala byť vyvodená akákoľvek zodpovednosť. Považujeme za neprijateľné, aby následkom tejto udalosti bolo rozviazanie pracovného pomeru s dvoma vedúcimi zamestnankyňami nemocnice, ktoré sa svojich podriadených zastali, či akékoľvek iné postihy voči nim, napríklad odvolanie z funkcie,“ uviedli poslanci.Ako poslanci v liste uvádzajú, zdravotné sestry, lekári, zdravotnícky personál a všetci zamestnanci nemocníc sú v súčasnosti vystavení veľkému tlaku, odvádzajú záslužnú a neuveriteľne ťažkú prácu na hranici ľudských síl a zaslúžia si od spoločnosti podporu a nie šikanovanie zo strany nadriadených.„Verejní činitelia by sa mali správať spôsobom, ktorý nebude vzbudzovať dojem, že zneužívajú svoje postavenie na získanie papalášských výhod. A je úplne absurdné, aby sa v situácii, ako je táto, vedenie nemocnice nepostavilo za svoje zamestnankyne, ale práve naopak konalo spôsobom, ktorý povedie k odchodu niektorých z nich,“ uzavreli poslanci.