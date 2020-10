Kollárovi zachránil život ochrankár, tvrdí minister Krajniak. Šéf parlamentu si už aj zavtipkoval

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.10.2020 - Ochrankár predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) mu zachránil život. Všimol si, že nemôže dýchať, lebo mal zapadnutý jazyk. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Kollár mal v sobotu 24. októbra dopravnú nehodu.„Vďaka tomu, že si to všimol, sa podarilo predsedu parlamentu rýchlo stabilizovať,“ povedal Krajniak. Ochrankárovi poďakoval za to, že mu poskytol prvú pomoc.Keď sa Krajniak pýtal Kollára, ako sa má, „povedal, že nečakal, že bude lockdown dodržiavať až takto dôsledne."Nezaradený poslanec Richard Raši zaželal predsedovi parlamentu, ktorý má zlomený druhý krčný stavec, skoré uzdravenie. „Chrbtica je miesto, ktorá je v bezprostrednej blízkosti miechy a často sa končia tragicky,“ podotkol Raši.