12. mája 2026

Posledné striedanie Zdena Cháru bude v Trenčíne 21. augusta, chce tam mať veľa priateľov


12.5.2026 (SITA.sk) - Zdeno Chára zatiaľ neuviedol mená hokejistov, ktorých pozval na augustovú rozlúčku s kariérou.


Posledné striedanie slovenskej hokejovej legendy Zdena Cháru (Zee´s Final Shift) už pozná okrem miesta aj presný dátum. Uskutoční sa v piatok 21. augusta 2026 od 18.00 h na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne.

"Pochádzam z Trenčína, narodil som sa tu a vyrastal. Bol to prvý štadión, na ktorom som zásluhou svojho otca vkročil na ľad. Bude to zároveň aj ľad, ktorý ako posledný opustím. Je v tom krásna symbolika začiatku aj konca. A keď sa pozriem ako štadión vyzerá po rokoch prestavby pekne doladený, mám ešte väčšiu radosť," skonštatoval Chára na utorkovom brífingu prostredníctvom telemostu.

Ešte vlani v lete 49-ročný niekdajší skvelý obranca a zároveň kapitán Bostonu a slovenskej reprezentácie v súvislosti s prvými informáciami o tomto podujatí prezradil:

"Chcel by som, aby to bola pekná akcia, ale určite sa nejdeme pretekať s Mariánom Hossom, kto mal lepší zápas. Chcem si to najmä užiť."

Chára zatiaľ neprezradil konkrétne mená hráčov, ktorí ho prídu poctiť svojou prítomnosťou počas jeho finálnej rozlúčky s hokejom. Nahlas sa však hovorí o Čechovi Davidovi Pastrňákovi, ktorý má o 19 rokov menej, ale spolu si stihli zahrať za Boston.



"Nechcem merať hokejistov len podľa individuálnych ocenení a zisku Stanleyho pohárov. Vo svojej kariére som kládol dôraz aj na to, ako sme spolu vychádzali a kto bol aký človek. Chcem mať preto v Trenčíne čo najviac takých, s ktorými sme boli a aj zostali priateľmi," skonštatoval Chára.

"Zdeno si pozýva hráčov, je to plne v jeho kompetencii. My už teraz vieme, že po ľade trenčianskeho zimného štadióna bude jazdiť množstvo Stanley Cupov, ale mená musí prezradiť Zdeno. Bude to pocta Zdenovi od týchto hráčov, ktorí si s ním budú môcť zahrať naposledy regulárny zápas," vyhlásil Peter Neveriš, dlhoročný agent najlepších slovenských hokejistov.


Zdroj: SITA.sk - Posledné striedanie Zdena Cháru bude v Trenčíne 21. augusta, chce tam mať veľa priateľov © SITA Všetky práva vyhradené.

