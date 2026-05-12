 Šport

12. mája 2026

Už mesiac leží v kóme. Japonská liga sprísňuje pravidlá po vážnom zranení rozhodcu


Liga zároveň nariadila povinné nosenie prilieb pre všetkých rozhodcov. Japonská profesionálna bejzbalová súťaž Nippon Professional Baseball zavádza nové pravidlá proti nebezpečným odpalom. Deje sa ...



gettyimages 2210228448 676x451 12.5.2026 (SITA.sk) - Liga zároveň nariadila povinné nosenie prilieb pre všetkých rozhodcov.


Japonská profesionálna bejzbalová súťaž Nippon Professional Baseball zavádza nové pravidlá proti nebezpečným odpalom. Deje sa tak po incidente, pri ktorom rozhodcu Takuta Kawakamiho zasiahla do hlavy bejzbalová pálka. Spomenutý rozhodca zostáva takmer mesiac po nehode v bezvedomí.

K incidentu došlo 16. apríla počas zápasu v Tokiu, keď venezuelskému hráčovi Josému Osunovi pri švihu vyletela pálka z rúk a trafila hlavného rozhodcu za domácou métou do ľavej strany hlavy. Tridsaťročný Kawakami následne skolaboval a musel podstúpiť urgentnú operáciu mozgu. Podľa posledných správ je naďalej hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Nové pravidlo vstupuje do platnosti už v utorok. Hráči dostanú varovanie za nebezpečný švih, ak pálka nikoho nezasiahne. Ak sa situácia zopakuje, alebo ak pálka niekoho trafí, hráč bude okamžite vylúčený zo zápasu. Liga za nebezpečný švih považuje každé uvoľnenie pálky počas odpalu, vrátane prípadu, keď hráčovi vykĺzne z rúk.

José Osuna sa po incidente verejne ospravedlnil. Na sociálnej sieti X uviedol, že ho celá situácia veľmi mrzí a dúfa, že rozhodca bude v poriadku.

Liga zároveň už dva dni po nehode nariadila povinné nosenie prilieb pre všetkých rozhodcov. Kawakami mal v čase zásahu iba ochrannú masku a bejzbalovú čiapku. Na znak solidarity nosili rozhodcovia po celom Japonsku minulý týždeň na prilbách číslo 29.


Zdroj: SITA.sk - Už mesiac leží v kóme. Japonská liga sprísňuje pravidlá po vážnom zranení rozhodcu © SITA Všetky práva vyhradené.

