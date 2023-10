POZRITE SI, ktoré hraničné priechody s Poľskom dočasne uzavreli

Na poľsko-slovenskej hranici v noci na stredu dočasne uzavreli niektoré priechody. Ide napríklad o priechod cez Lysú nad Dunajcom, Lysú Poľanu či medzi obcou Čirč a poľským Leluchówom. Starosta Čirča Michal Didik tomu nerozumie, keďže v okrese Stará Ľubovňa problém s nelegálnou migráciou nemajú, a práve to má byť dôvod uzavretia hraníc.



"Dozvedel som sa o tom v utorok poobede od starostu Leluchówa, preveroval som to ďalej cez primátora Muszyne a potvrdil mi to aj malopoľský maršálek. Zatiaľ by to malo byť na desať dní, keby bola nejaká zmena, budú nás informovať. Myslím si, že ak chcú chrániť hranice pred prechodom utečencov, ktorých som tu ja v živote nevidel, mali uzavrieť všetky priechody," skonštatoval Didik s tým, že cez priechod môžu prejsť len peší s pasom, autá musia zaparkovať pred hranicou.



Skomplikuje to podľa starostu najmä cestovný ruch, ale aj obchodný tranzit. Dodal, že negatívne to vnímajú najmä poľskí dodávatelia tovaru. "Ja to vnímam ako predvolebnú kampaň v Poľsku, podľa mňa nebol dôvod uzavrieť tieto priechody, pretože tu na severovýchode sme nezaznamenali žiadnych migrantov. Je to také zvláštne vidieť, že tam stojí armáda a polícia a všetkých kontrolujú," uzavrel starosta.



Ján Kurňava, primátor Spišskej Starej Vsi, do ktorej katastra patrí priechod Lysá nad Dunajcom, upozornil na to, že ich štát na situáciu vôbec neupozornil. "Bol som si to osobne ráno preveriť a zistili sme, že sú tam zátarasy a armáda a polícia nepúšťajú žiadne autá. Kontaktoval som okresný úrad, s prednostnom máme stretnutie v Kežmarku, mali by sme dostať bližšie informácie," uviedol pre TASR. V prihraničnej oblasti podľa neho obyvatelia často chodia do Poľska a dotkne sa to aj zamestnancov miestnej spoločnosti Zastrova, ktorej zamestnanci dochádzajú z poľských prihraničných obcí. "Sme z toho sklamaní, sme v Európskej únii a neverím, že migrantov zo Slovenska do Poľska chodí cez tento hraničný priechod toľko, respektíve či vôbec tu nejakí sú. Náhodné kontroly boli spomínané v médiách, nikto však nehovoril, že priechod úplne uzavrú," zdôraznil Kurňava.

Zatvorený starý hraničný priechod v Skalitom vodičov prekvapil, vracali sa na D3





Zatvorenie starého hraničného priechodu do Poľska v kysuckej obci Skalité prekvapilo domácich obyvateľov aj zahraničných vodičov. Na cestu do Poľska museli využiť diaľnicu D3, na ktorú sa mohli napojiť až po návrate do Svrčinovca. Na hraničnom priechode na diaľnici D3 sa Poliaci zamerali najmä na kontroly osobných áut, autobusov a dodávok.



Zástupca starostu obce Skalité Peter Ivanek pre TASR uviedol, že na hranici s Poľskom sú zatvorené aj ďalšie menšie hraničné priechody. "Nemali sme informácie, že Poľská republika úplne zatvorí hranice. Hovorilo sa o čiastočnej uzávere. Ľudia sú dosť prekvapení, cez niektoré hraničné priechody denne dochádzajú do Poľska. Na nákupy alebo za rodinami a cez náš starý priechod sa dalo dostať na diaľnicu, ktorá vedie do Žiliny," povedal.



Zatarasený hraničný priechod prekvapil aj mladého vodiča dodávky Jána, ktorý chcel ísť natankovať lacnejšiu naftu. "Do Poľska sa oplatí chodiť aj na nákupy. Určite nás to ovplyvní a obmedzí," skonštatoval.



Primátor Čadce a predseda Združenia miest a obcí Kysúc Matej Šimášek poukázal na to, že situácia s migrantmi na Kysuciach v ostatných dňoch eskalovala. "Prenikali informácie, že Poliaci a Česi prejdú k radikálnemu riešeniu a uzavrú hranicu. Boli tu stovky migrantov, ktorí prechádzali nielen cez legálne hraničné priechody, kde si ich prevzala polícia, ale aj cez zelené čiary," skonštatoval s tým, že ľudia i samospráva pomáhajú migrantom so šatstvom, nabitím telefónov či jedlom.



Do riešenia situácie by mal podľa neho vstúpiť štát. "Sám som si to dnes ráno vyskúšal. Snažil som sa komunikovať s ľuďmi, ktorí prišli pravdepodobne zo Sýrie. Nerozumeli nášmu jazyku a v podstate nám neverili. Aj napriek tomu, že ľudia, ktorí tam boli so mnou, im pomáhali," podotkol.



Upozornil na to, že opatrenia na hraniciach susedných štátov obmedzia život ľudí v česko-slovensko-poľskom pohraničí. "Je tu čulý cestovný ruch, vymieňajú sa služby, obchoduje sa. A dnes sa to všetko zastavilo. Sám som bol dnes na hraničnom priechode, kde sa otočilo niekoľko áut, ktorých posádky o tom neboli informované," uzavrel Šimášek.



Poľsko od stredy dočasne obnovilo kontroly na hraniciach so Slovenskom. Vykonávať ich bude len na vstupe do Poľska, pričom hranice možno prekračovať len na určených miestach a s dokladmi - občianskym preukazom alebo pasom. Kontroly Poľsko zaviedlo v súlade s pravidlami schengenského priestoru zatiaľ na desať dní. Podľa poľskej vlády je vysoká pravdepodobnosť, že ich predĺžia.

V Tatranskej Javorine miestnych o zatvorení hraníc s Poľskom nikto neinformoval





V Tatranskej Javorine, okres Poprad, v noci na stredu taktiež zatvorili jeden z hraničných priechodov. Cez Lysú Poľanu sa autá nedostanú, hranicu medzi Podspádami a Jurgowom kontrolujú poľskí vojaci. Starosta Miroslav Michaľák potvrdil, že väčšie problémy zatiaľ nezaznamenali, ľudia sú však z tejto situácie prekvapení.



"Vedeli sme, že sa asi chystajú kontroly, ale nič sa nehovorilo o tom, že sa hranica zatvorí, neboli sme o ničom informovaní. Pre nás je to strategická hranica, 90 percent nákupov riešime v Poľsku, keďže najbližšie väčšie mesto je od nás 25 kilometrov. Stretol som sa aj s takými informáciami, že zavreté sú aj Podspády, čo nie je pravda, takže ľudia majú obavy," zhodnotil Michaľák. Priechod cez Lysú Poľanu vyhľadávajú podľa neho najmä poľskí turisti, smerujúci do Tatier a na Morské oko. Cez hraničný priechod Podspády chodia skôr ľudia, smerujúci na poľské trhy do Nového Targu.



Celú situáciu vníma starosta ako politickú záležitosť, keďže na Slovensku je po voľbách a v Poľsku budú parlamentné voľby na budúci týždeň. S migrantmi podľa neho v regióne problém nemajú, hoci aj tu zhruba pred troma týždňami zaznamenali skupinku utečencov zo Sýrie. "Zdržiavali sa chvíľu v dedine, zrejme čakali na nejakého prevádzača. Smerovali z Maďarska cez Slovensko do Poľska a ďalej do Nemecka. Policajti ich však nemohli zadržať, len ich monitorovali a asi po dvoch hodinách z obce odišli. Ide skôr o ojedinelý prípad," dodal Michaľák.



Poľsko od stredy 0.00 h dočasne obnovilo kontroly na hraniciach so Slovenskom. Vykonávať ich bude len na vstupe do Poľska, pričom hranice možno prekračovať len na určených miestach a s dokladmi - občianskym preukazom alebo pasom. Upozornila na to poľská pohraničná stráž (SG), . Kontroly Poľsko zaviedlo v súlade s pravidlami schengenského priestoru zatiaľ na desať dní. Podľa poľskej vlády je vysoká pravdepodobnosť, že ich predĺžia. Hranice možno prekročiť na ôsmich cestných hraničných priechodoch, ďalších 11 je podľa slovenského rezortu diplomacie určených len pre peších.



Povolené nebude ani prekračovanie hranice na tzv. turistických priechodoch, napríklad horských v Tatrách a bude sa považovať za nelegálne prekročenie hranice, oznámila tiež poľská pohraničná stráž podľa agentúry PAP. "Myslím si, že toto problém nebude, tých turistov je tu už v tomto období menej," uviedol starosta. Správa Tatranského národného parku sa k uzatvoreniu hraníc vyjadrovať nebude. Vedúci odboru osobitného určenia Vladimír Dzurilla potvrdil, že k tomu nie je príslušná.

Na Orave sú zo zatvorenia hraníc s Poľskom prekvapení, hovoria, že to nečakali





Viaceré hraničné priechody medzi Oravou a Poľskom v stredu dočasne uzatvorili pre dopravu. Dôvodom je nelegálna migrácia. Tamojších starostov to prekvapilo, hovoria, že na to neboli pripravení.



Dopravná uzávera sa na Orave týka cestných priechodov Ujsoły - Novoť, Winiarczykówka - Bobrov a Chochołów - Suchá Hora. Hranice možno prekročiť na priechodoch Chyžné - Trstená a Korbielów - Oravská Polhora. Situáciu na hranici s poľským Ujsoły bol skontrolovať starosta Novote Dušan Jendrašík. "Ráno som sa dozvedel, že máme barikádu na priechode, bol som sa tam osobne pozrieť a môžem to potvrdiť. Príslušníci poľskej armády a polície mi vysvetlili, že na minimálne desať dní je priechod uzatvorený pre akúkoľvek dopravu. Ak som to správne pochopil, je tam možnosť prejsť pre peších, za určitých podmienok," uviedol.



Starosta Novote dodal, že ho to prekvapilo. "Vedeli sme, že budú nejaké priebežné kontroly vozidiel, ale nie, že nám to idú uzavrieť úplne," povedal Jendrašík. Podľa jeho slov uzávera podstatne skomplikuje dopravu.



Upozornil, že v Novoti v stredu zachytili dodávku s migrantmi. "V obci mi vystúpilo 22 cudzincov z tretích krajín, s ktorými štát nevie nič robiť. Polícia mi povedala, že nemajú právo na to, aby ich niekde umiestnili, lebo majú doklad o tom, že tu môžu byť 30 dní," poznamenal.



Starosta Bobrova Andrej Namislovský podotkol, že uzavretie priechodu pre nich znamená komplikáciu v doprave. Ľudia tadiaľ chodili nielen na nákupy, ale aj za rodinami. Hranicu v Trstenej majú podľa jeho vyjadrenia omnoho ďalej. "Na druhej strane, veľmi často tento priechod využívajú v piatky a nedele Poliaci, ktorí cestujú do Rakúska za prácou a jazdia ako šialenci. Takže určite si teraz obyvatelia domov popri hlavnej ceste na chvíľku vydýchnu," zhodnotil.



Na hraničnom priechode Vyšný Komárnik - Barwinek je doprava plynulá





Na hraničnom priechode Vyšný Komárnik - Barwinek sa po zavedení náhodných kontrol netvoria kolóny a doprava je plynulá. Príslušníci poľskej pohraničnej stráže vozidlá kontrolujú priebežne. Niektoré priechody na severovýchode Slovenska sú zatarasené.



"Kontroly sa vykonávajú len pri vstupe do Poľska. Hranicu je možné prekročiť len na určených miestach. Cestujúci musia mať pri sebe občiansky preukaz alebo pas. Kontrola sa vykonáva veľmi efektívne a nebráni pohybu osôb. Zameriavame sa na identifikáciu osôb a vozidiel, ktoré môžu predstavovať hrozbu v súvislosti s nelegálnou migráciou," uviedol pre TASR hovorca veliteľa Beskydského oddelenia pohraničnej stráže v meste Przemyśl Peter Zakielarz.



"Boli sme zvyknutí, že už nie sú kontroly. Nemyslím si, že to pomôže, migranti sú už u nás a do Poľska nechodia," uviedol vodič Juraj zo Svidníka.



Ďalší z vodičov Maroš tvrdí, že kontrola trvala len pár minút a vníma to ako ich prácu. "Myslím si, že to určite pomôže, je to prevencia. Migranti budú vedieť, že nemajú voľný priechod," povedal.



Ako informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, autami je možné prejsť v okresoch Svidník, Bardejov a Medzilaborce cez hraničné priechody Barwinek - Vyšný Komárnik, Muszynka - Kurov a Radoszyce - Palota. Len peši a výlučne občania EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ich manželskí partneri a deti môžu prechádzať v okrese Bardejov cez hraničné priechody Oženna - Nižná Polianka a Konieczna - Becherov.

