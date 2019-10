Praha sa pripravuje na pohreb K. Gotta, na mieste čakajú fanúšikovia

Na snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková sa zapisuje do kondolenčnej knihy na pamiatku speváckej legendy 3. októbra 2019 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar Na snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková sa zapisuje do kondolenčnej knihy na pamiatku speváckej legendy 3. októbra 2019 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 10. októbra (TASR) - Praha sa snaží predísť komplikáciám, ktoré by mohol v piatok spôsobiť pohreb speváka Karla Gotta v paláci Žofín, informoval vo štvrtok server Novinky.cz. Prví fanúšikovia, ktorí sa chcú zúčastniť na piatkovej verejnej rozlúčke s umelcom, čakali na Žofíne už vo štvrtok večer.Magistrát hlavného mesta ČR vyzýva najmä návštevníkov, ktorí prichádzajú z oblastí mimo hlavného mesta, aby sa nesnažili zaparkovať v centre mesta, ale využili mestskú hromadnú dopravu.Očakáva sa, že by sa so spevákom mohli prísť rozlúčiť až státisíce ľudí. Novinky.cz v tejto súvislosti upozorňujú na dopravné obmedzenia."Vodiči budú o uzávierkach informovaní na hlavných komunikáciách v centre a takisto na svetelných informačných tabuliach, ktoré sú umiestnené na najdôležitejších komunikáciách mimo centra," uviedol magistrát mesta Praha a zároveň vyzval vodičov, aby sa vyhli oblastiam okolo miesta rozlúčky.Verejnosť sa s Gottom bude môcť rozlúčiť od 8.00 h do 22.00 h na Žofíne. Zádušná svätá omša sa uskutoční v sobotu v Katedrále svätého Víta na Pražskom hrade. Česká vláda na tento deň vyhlásila štátny smútok.Gottovi fanúšikovia sa na Žofíne začali schádzať už vo štvrtok. Karol Svoreň z pražských Letňan už od štvrtej popoludní čaká v rade, aby sa v piatok o ôsmej dostal do Žofínskeho paláca a mohol sa rozlúčiť s Gottom, napísal portál iDnes.cz.V Prahe sa v čase rozlúčky koná aj festival svetla Signal, zhromaždenie aktivistov z hnutia Extinction Rebellion a v piatok večer futbalová reprezentácia ČR odohrá zápas v rámci kvalifikácie ME 2019 s Anglickom.Karel Gott zomrel krátko pred polnocou v utorok 1. októbra, po boji s leukémiou.