Pre koronakrízu zaznamenal automobilový priemysel bezprecedentný pokles, výpadky vo výrobe sú obrovské

22.5.2020 (Webnoviny.sk) - Výpadok výroby vo štvorici slovenských automobiliek, ktoré museli prerušiť a následne obmedziť produkciu, v súvislosti s aktuálnou koronakrízou odhaduje spoločnosť Euler Hermes na takmer 115-tisíc automobilov. Kia Motors Slovakia, Volkswagen Slovakia, ako aj Groupe PSA Slovakia a Jaguar Land Rover Slovakia už pritom svoju výrobu postupne obnovujú.„Výpadok je ale značný a v polovici mája pre odstávky v štyroch slovenských automobilkách dosiahol takmer 115-tisíc vozidiel," uviedol riaditeľ Euler Hermes na Slovensku Peter Mucina.Zastavenie výroby pre pandémiu sa pritom podľa neho prirodzene prenieslo aj na dodávateľské reťazce v rámci automobilového priemyslu.Euler Hermes konštatuje, že v dôsledku obmedzení zaznamenali európske automobilové trhy v apríli bezprecedentný pokles.Podľa údajov jednotlivých národných ekonomík, klesol počet registrácií nových áut v Nemecku v apríli medziročne o 61%, vo Francúzsku o 89 %, v Španielsku, v Spojenom kráľovstve o 97 % a v Taliansku až o 98 %.Od začiatku tohto roka do konca apríla poklesol automobilový trh v Nemecku o 31 %, v Spojenom kráľovstve o 43 %, vo Francúzsku o 48 %, v Španielsku o 49 % a v Taliansku o 51 %.„Týchto päť krajín reprezentujúcich 75 % európskeho trhu zaznamenalo v apríli súhrnný prepad o 84 %. Prepad počas prvých štyroch mesiacov je na úrovni - 42 %, čo zodpovedá zníženiu predaja o 1,6 milióna nových automobilov," priblížil situáciu v Európe Mucina.Podľa ukazovateľov vyhľadávania automobilov sledovaných spoločnosťou Google však vidno obnovený záujem domácností o autá.S výnimkou Nemecka ale ešte nie je dosť silný na to, aby sa čoskoro prejavil na nákupoch automobilov.„Medzi oživením záujmu o automobily na internete a obnovením registrácií nových áut v priemere dochádza k troj- až štvormesačnému oneskoreniu,“ poznamenal Mucina.Prvým predpokladom obnovenia dopytu, samozrejme popri ukončení obmedzení mobility, ja však podľa neho znovuotvorenie showroomov a predajní v celom regióne."Pomôcť by mohli zľavy na aktuálne zásoby skladových vozidiel. Ďalším faktorom je samotné ochorenie Covid-19, pretože ľudia sa obávajú používať verejnú dopravu a autá považujú za bezpečnejšie,“ pripomína Mucina.Neočakáva však, že sa nákup automobilu stane v najbližšom čase prioritou pre väčšinu domácností, pokiaľ k tomu nedostanú určitú „motiváciu“."Obnovenie vyústi do výroby nových modelov, bude však postupné a nebude stačiť na úplné oživenie dopytu. Ak neprídu žiadne konkrétne opatrenia na zvýšenie dopytu takým či oným spôsobom, ako napríklad bonusy, dotácie alebo fiškálne stimuly - najmä v prospech vozidiel s nižšími emisiami - mali by sme očakávať, že európsky trh sa v roku 2020 zníži zhruba o 30 %," avizuje Euler Hermes.To by podľa spoločnosti viedlo k najhoršiemu výsledku od začiatku týchto štatistík v roku 1999, kedy sa predalo 12-miliónov kusov áut, čo je o 6-miliónov kusov menej ako v roku 2019.