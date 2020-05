Koronavírus: Mobilná aplikácia eKaranténa ešte nebola oficiálne spustená. Testy na Covid-19 potvrdili len jedného nakazeného (online)

16:48 Bývalý komorník z Bieleho domu, ktorý pracoval pre 11 prezidentov, zomrel vo veku 91 rokov na ochorenie Covid-19. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého si upratovača Wilsona Roosevelta Jermana všimla vtedajšia prvá dáma Jackie Kennedyová a zabezpečila jeho povýšenie na komorníka.

16:10 České dráhy vypravia v pondelok 25. mája prvú obnovenú medzinárodnú železničnú linku z Prahy do Berlína. Na začiatku budú na trase medzi českou a nemeckou metropolu premávať tri páry expresov Berliner. Český národný vlakový dopravca plánuje ďalšie spoje tohto vlaku s predĺžením do Hamburgu a Kielu, ako aj obnovenie iných medzinárodných liniek v júni.

15:55 Mobilná aplikácia eKaranténa ešte nebola oficiálne spustená.

Informoval o tom Úrad vlády SR: „K 15-tej hodine nás spoločnosti Apple a Google neinformovali o ukončení posudzovania slovenskej aplikácie eKaranténa. Obidve spoločnosti budú mať po celý čas nad aplikáciou počas jej fungovania špeciálny dohľad. Aplikáciu spustíme ihneď po jej schválení, o čom budeme verejnosť a médiá informovať.“

15:46 Saský premiér Michael Kretschmer si podľa týždenníka Der Spiegel myslí, že by bolo „silným symbolom“, ak by Európska únia prijala aj ruských pacientov. Nemecko už pritom v uplynulých mesiacoch prijalo do svojich nemocníc množstvo pacientov z iných krajín únie, najmä Francúzska a Talianska. Kretmscher v tejto súvislosti pre Spiegel povedal, že by „sme mali prejaviť solidaritu aj Rusku“. Rusko dosiaľ potvrdilo vyše 326-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a viac ako 3 200 mŕtvych.

15:25 Vlajky v Spojených štátoch zavejú v najbližších troch dňoch na pol žrde. Oznámil to prezident Donald Trump už tradične prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete. Cieľom tohto kroku bude uctiť si „pamiatku Američanov, o ktorých sme prišli pre koronavírus“, uviedol prezident v tweete. Rozhodnutie sa podľa neho bude týkať „všetkých federálnych budov a národných pamätníkov“.

15:06 Slovensko poskytlo Ukrajine humanitárnu pomoc za 186-tisíc eur. O pomoc požiadala Ukrajina oficiálne prostredníctvom svojho ministra zahraničných vecí Dmytra Kulebu. Slovensko jej poskytlo chirurgické masky, dezinfekčný koncentrát, prenosné stoly, prikrývky či tri vozidlá záchrannej zdravotnej služby.

14:47 Počet obetí koronavírusu v Brazílii prekročil 20-tisíc, upozorňuje BBC. Vírusom sa v krajine infikovalo už viac ako 310-tisíc ľudí. Po USA a Rusku je Brazília v poradí treťou krajinou sveta, ktorú pandémia najviac zasiahla. Vírus sa rozšíril aj medzi domorodými komunitami a brazílskemu zdravotnému systému hrozí kolaps.

Foto: SITA (AP Photo/Leo Correa)