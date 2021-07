Pre vstup do SR platia nové podmienky, nezaočkovaní idú do karantény

Od piatka platia nové pravidlá pre príchod na Slovensko. Po novom závisia od toho, či je človek zaočkovaný alebo nie. Plne zaočkované osoby nemusia ísť do karantény, musia sa len vopred registrovať cez formulár eHranica. Nezaočkovaní sú povinní nastúpiť do 14-dňovej karantény, ktorú možno ukončiť skôr negatívnym RT-PCR testom. Podstúpiť ho možno najskôr na piaty deň. Pre pendlerov platia výnimky. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá reaguje na vládnu aktualizáciu cestovného semafora.





Za plne zaočkovanú osobu sa považuje taká, ktorá je najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny. Ďalej tá, ktorá je najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny či najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.Tiež sa za plne zaočkovanú osobu bude prechodne do 9. augusta považovať osoba po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou alebo dvojdávkovou schémou okamžite po podaní prvej dávky.Okrem COVID preukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby toto potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.Karanténa platí aj pre členov spoločnej domácnosti, ktorí necestovali - končí sa vtedy, keď ostatným členom. Karanténa nie je okrem plne zaočkovaných povinná do 9. augusta ani pre osoby od 12 do 18 rokov veku, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu. Karanténa sa netýka ani ľudí, ktorí sa nemôžu zaočkovať zo zdravotných dôvodov, či povolaní, ktoré mali výnimku aj doteraz, ako posádky lietadiel, vlakov, vodiči nákladných vozidiel či pracovníci pohrebnej služby.Pre ľudí cestujúcich za prácou, ktorí nie sú zaočkovaní, platí do 1. septembra iný režim. Karanténa sa na nich nevzťahuje, ak majú potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce a negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako sedem dní. Karanténa sa netýka ani zahraničných študentov, tiež však potrebujú najviac sedemdňový negatívny RT-PCR test.Každá osoba, ktorá vstúpi na územie SR, sa musí registrovať cez formulár eHranica. Registrovať sa nemusia deti do 12 rokov a osoby vykonávajúce tranzit cez územie Slovenska, výnimka platí aj pre viaceré povolania.V prípade príletu na letisko na Slovensko musí každá osoba musí vyplniť formulár na stránke https://www.mindop.sk/covid/. V prípade niektorých krajín sa treba preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín - platí aj pre zaočkované osoby. Ich zoznam možno nájsť v prílohe vyhlášky. Povinnosť neplatí pre deti do 12 rokov.Pre tranzit Slovenskom naďalej platí, že územím krajiny je potrebné prejsť bez zastavenia s výnimkou čerpania pohonných látok. Tranzit treba vykonať do ôsmich hodín a netreba sa naň vopred registrovať cez formulár eHranica. Na tranzit sú určené koridory, ktorými je možné prechádzať.