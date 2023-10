Predaj vstupeniek na preteky SP v Jasnej 2024 sa začne 10. októbra

Svetový pohár v alpskom lyžovaní sa 20. a 21. januára 2024 vráti do Jasnej. V pretekoch v obrovskom slalome a slalome by nemali chýbať ani najväčšie hviezdy súčasnosti na čele s domácou Petrou Vlhovou a Američankou Mikaelou Shiffrinovou. "To, že budem jazdiť na Slovensku a diváci ma prídu povzbudiť, je druh pozitívnej motivácie," uviedla Vlhová.





Organizátori v piatok informovali o blížiacom sa začiatku predaja vstupeniek, ktorý je na programe v utorok 10. októbra od 10.00. Prvá vlna sa odštartuje predajom vstupeniek na dva dni. Ich cena sa začne na sume 35 eur pre držiteľov Gopassov, pričom do predaja pôjde 1000 kusov. Ďalšie už budú za vyššiu cenu. "Spustenie predaja vstupeniek je zlomový moment, ktorý nás ešte viac približuje k pretekom. Stredisko má svoje kapacitné limity, takže odporúčame každému, kto plánuje prísť, zabezpečiť si vstupenky čo najskôr. Aj preto, že na začiatku predaja sú k dispozícii za najvýhodnejšie ceny pre majiteľov Gopassu," uviedol predseda organizačného výboru Audi FIS Svetového pohára 2024 Jiří Trumpeš. Cena dvojdňového lístka v prvej vlne bez Gopassu bude 38 eur pre dospelých a 31 eur pre deti od 6 do 12 rokov. Vstupenky budú registrované na meno a priezvisko a budú neprenosné.Šéf organizačného výboru Jiří Trumpeš spolu s prezidentom Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) Martinom Paškom slávnostne odovzdali prvú vstupenku na oba súťažné dni v Jasnej "sezónkárovi" z uplynulej zimy. Adrián Štempel patrí medzi pravidelných rekordérov v počte nalyžovaných kilometrov spomedzi majiteľov sezónnej permanentky. "Ako prezident ZSL som hrdý na to, že sa nám spoločnými silami podarilo dosiahnuť jednotu v rámci alpského lyžovania. Aj vďaka tomu, aj vďaka skvelej práci celého zväzu sme jednoznačne akceptovaní zo strany Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS ako spoľahlivý partner, čoho výsledkom je zverenie organizácie pretekov svetového pohára v Jasnej. Naši partneri, predovšetkým TMR, ale už aj ďalšie významné firmy a inštitúcie, veria spolu s nami v náš veľký sen o špičkovo zorganizovaných pretekoch Audi FIS SP v alpskom lyžovaní v roku 2024 v Jasnej. Možnosť odprezentovať sa pred 150 miliónmi divákov na celom svete máme len zriedkavo," uviedol Paško.Pre Vlhovú pôjde o preteky na domácej trati, keďže v Jasnej lyžiarsky vyrastala: "Veľmi sa teším, že sa do Jasnej opäť vrátim a budú môcť prísť aj fanúšikovia. Verím, že budem v dobrej forme, bude sa mi dariť a spolu si to užijeme." Organizátori majú pomerne čerstvé skúsenosti s pretekmi tohto formátu, keďže SP sa v Jasnej konali aj v rokoch 2016 a 2021. Inšpekcia FIS sa v júni pozitívne vyjadrila k štádiu príprav. "Všetci si užijú okrem pretekov aj zábavný program. Budú aj prekvapenia, ktoré zatiaľ neprezradíme,“ poznamenala riaditeľka pretekov Jana Palovičová, ktorá priznala, že organizátori majú k dispozícii aj záložný deň pre prípad, ak by počas víkendu počasie neumožnilo absolvovať niektorú zo súťaží: "Máme potvrdený rezervný deň pretekov na pondelok. Verím však, že nás počasie nesklame. Organizáciu podujatia si prechádzame tak, aby sme divákom pripravili ešte lepšie podmienky na sledovanie pretekov ako v minulosti."K určitým zmenám došlo aj v technickom zabezpečení tratí: "Na súťažnej aj tréningovej trati sme vymenili niektoré zasnežovacie tyče za výkonnejšie, aby za kratší čas dokázali nastriekať viac snehu. V súčasnosti upravujeme povrch tratí a robíme prípravy na stabilizáciu televíznych veží a obrazoviek. Pripravujeme sa na zimnú sezónu tak, aby bol zasnežovací systém spustený na sto percent v pravú chvíľu a vyrábali sme dostatok snehu," povedal veliteľ tratí pre Svetový pohár Maroš Kupčo.