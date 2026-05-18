18. mája 2026
Predseda poľského parlamentu navštívil Slovensko, Raši chce zintenzívniť spoluprácu medzi krajinami – VIDEO
Poľský predseda parlamentu Włodzimierz Czarzasty navštívil Slovensko ako druhú krajinu v rámci bilaterálnych návštev po nástupe do funkcie. Slovensko a Poľsko chcú zintenzívniť parlamentnú ...
18.5.2026 (SITA.sk) - Poľský predseda parlamentu Włodzimierz Czarzasty navštívil Slovensko ako druhú krajinu v rámci bilaterálnych návštev po nástupe do funkcie.
Slovensko a Poľsko chcú zintenzívniť parlamentnú spoluprácu, koordinovať spoločné postoje v rámci Európskej únie aj Vyšehradskej štvorky (V4) a pripraviť sa na povojnovú obnovu Ukrajiny. Po stretnutí s predsedom poľského Sejmu Włodzimierzom Czarzastym v Bratislave to vyhlásili predseda Národnej rady SR Richard Raši.
Poľský predseda parlamentu navštívil Slovensko ako druhú krajinu v rámci bilaterálnych návštev po nástupe do funkcie. Raši pri tejto príležitosti zdôraznil význam vzájomných vzťahov. Podľa jeho slov je čas posunúť spoluprácu medzi oboma krajinami na vyššiu úroveň.
„Som presvedčený, že práve teraz po nástupe pána predsedu parlamentu do funkcie a pri tom, ako Slovensko bude predsedať vo Vyšehradskej štvorke, je čas na to, aby sa táto spolupráca aj na tejto najvyššej parlamentnej úrovni zintenzívnila,“ uviedol. Predsedovia parlamentov diskutovali aj o spolupráci parlamentných výborov a pracovných skupín.
„Spolupráca výborov, šéfov výborov na konkrétnych riešeniach konkrétnych problémov, ktoré doba prináša, bude jednou z tém parlamentnej spolupráce,“ povedal Raši. Dodal, že dôležitou témou je aj podpora mládežníckych parlamentov a výmena skúseností mladých ľudí. Významnou témou rokovaní bola podľa Rašiho aj povojnová obnova Ukrajiny.
„Obnova Ukrajiny je veľkou výzvou pre parlamenty, pre vlády, pre ľudí aj pre ekonomiky,“ uviedol Raši. Zároveň vyzdvihol význam Vyšehradskej štvorky. Predseda poľského Sejmu Włodzimierz Czarzasty ocenil spoluprácu so Slovenskom. Zároveň uviedol, že Poľsko v minulosti nevnímalo fungovanie Vyšehradskej skupiny pozitívne pre postoje maďarského premiéra Viktora Orbána k Rusku.
„Nevnímali sme zmysel fungovania Vyšehradskej štvorky vo chvíli, keď premiér jednej z týchto krajín bol priateľom Putina, ktorého my považujeme za nepriateľa. Rusko nezmyselne zaútočilo na Ukrajinu a obsadilo územie tejto krajiny. Myslím si, že musíme veci nazývať takými, aké sú, a nie je priestor na lavírovanie,“ vyhlásil.
Po parlamentných voľbách v Maďarsku, výmene Viktora Orbána na čele maďarskej vlády a pod vedením Slovenska sa však podľa neho spolupráca vo V4 posunie správnym smerom. „Vyšehradská skupina pod vaším vedením v najbližšom čase pôjde tým správnym smerom,“ povedal Rašimu.
Podľa neho musia krajiny strednej Európy spolupracovať, aby dokázali presadzovať svoje záujmy vo svete veľkých mocností. Zdôraznil tiež význam Európskej únie a NATO pre bezpečnosť regiónu. „Budúcnosť našich krajín a bezpečnosť je garantovaná NATO a Európskou úniou,“ uviedol Czarzasty.
Zdroj: SITA.sk - Predseda poľského parlamentu navštívil Slovensko, Raši chce zintenzívniť spoluprácu medzi krajinami – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zintenzívnenie spolupráce
Správny smer
