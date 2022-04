Prezident Zelenskyj ocenil statočnosť Ukrajincov, spomenul aj prvý deň invázie

15.4.2022 - Ukrajinci by podľa prezidenta krajiny Volodymyra Zelenského mali byť hrdí na to, že už viac ako 50 dní odolávajú útoku zo strany Ruska.Ide o „úspech miliónov Ukrajincov, každého, kto 24. februára urobil najdôležitejšie rozhodnutie svojho života, a to bojovať," vyhlásil Zelenskyj. Prezident zároveň uviedol, že si pamätá prvý deň invázie, keď mu západní lídri radili, aby utiekol z Ukrajiny.V tejto súvislosti dodal, že „nevedeli, akí statoční Ukrajinci sú, ako veľmi si ceníme slobodu a možnosť žiť takým spôsobom, ako chceme."