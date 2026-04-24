Piatok 24.4.2026
Meniny má Juraj
24. apríla 2026
Prešov plánuje predaj futbalového klubu, mesto stanovilo jasné podmienky
Minimálna navrhovaná kúpna cena za 103 akcií klubu je stanovená znaleckým posudkom na 425-tisíc eur. Mesto Prešov plánuje predať väčšinový podiel vo futbalovom klube
24.4.2026 (SITA.sk) - Minimálna navrhovaná kúpna cena za 103 akcií klubu je stanovená znaleckým posudkom na 425-tisíc eur.
Mesto Prešov plánuje predať väčšinový podiel vo futbalovom klube FC Tatran Prešov prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže. Minimálna navrhovaná kúpna cena za 103 akcií klubu je stanovená znaleckým posudkom na 425-tisíc eur.
Predaj balíka akcií, predstavujúceho 89,6-percentný podiel na základnom imaní akciovej spoločnosti, odporučila na svojom štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí mestskému zastupiteľstvu schváliť komisia pre financie, rozpočet a správu mestských organizácií. Definitívne o vypísaní verejnej súťaže a jej podmienkach rozhodnú mestskí poslanci na svojim zasadnutí v stredu 29. apríla.
„Navrhovaná verejná obchodná súťaž je výsledkom dlhodobej prípravy a reflektuje požiadavky mestského zastupiteľstva na transparentný, kontrolovateľný a odborne obhájiteľný proces. Ambíciou mesta je nastaviť model, ktorý môže byť do budúcna využiteľný aj pri riešení vlastníckych vzťahov iných športových klubov či mestských obchodných spoločností,“ vysvetlil hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
Podľa schváleného stanoviska komisie má byť cieľom súťaže výber najvhodnejšieho investora a uzatvorenie zmluvy o predaji cenných papierov. Záujemcovia budú musieť splniť viacero podmienok. Okrem ponuky kúpnej ceny majú predložiť aj stratégiu rozvoja klubu minimálne na päť rokov.
Kritériom pre hodnotenie ponúk sú aj skúsenosti s riadením alebo financovaním športového klubu, prípadne záväzný plán odborného partnerstva. Podmienkou predaja je zachovania mládežníckych družstiev, ženského tímu a stabilizácia A-mužstva. Úspešný uchádzač sa zaviaže financovať klub ako celok, zachovať jeho sídlo v Prešove a rešpektovať jeho históriu a značku.
„Kľúčovým princípom celého návrhu je zachovanie strategickej kontroly mesta nad identitou klubu. Mesto Prešov si ponecháva vlastníctvo ochrannej známky FC Tatran Prešov 1898, ktorú bude víťazovi súťaže poskytovať na používanie počas účasti klubu v 1. a 2. lige, a to na komerčné aj nekomerčné účely. Tento krok zabezpečuje ochranu historickej značky a kontinuitu klubu bez ohľadu na vlastnícke zmeny,“ uviedol Hudák.
Súčasťou podmienok je aj propagácia mesta, napríklad prostredníctvom umiestnenia jeho loga na dresoch či marketingových materiáloch. Mesto zároveň požaduje od uchádzačov zloženie zábezpeky vo výške 200-tisíc eur. Vyhlasovateľ si podľa predloženého návrhu ponechá viaceré práva, vrátane možnosti súťaž zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené návrhy. O konečnom výbere investora rozhodne mestské zastupiteľstvo.
