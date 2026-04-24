|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 24.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Juraj
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. apríla 2026
Finále play off Tipsport ligy: Slovan ustál nápor Nitry, Šimun: Máme ďalší puk do skladačky
Tretí finálový duel play off Tipsport ligy 2025/2026 priniesol zatiaľ najmenej gólov.
Zdieľať
Tretí finálový duel play off Tipsport ligy 2025/2026 priniesol zatiaľ najmenej gólov. Po dvoch ofenzívnych dueloch v Nitre, keď v prvom padlo osem gólov a v druhom deväť, sa hrala vo štvrtok zatiaľ najtaktickejšia partia. Hokejisti Slovana v nej pretlačili Nitru 4:2 a získali dôležitý bod v sérii. Vedú v nej 2:1, no Nitra v tretej tretine ukázala, že sa tak ľahko nevzdá.
„Corgoňov“ poslal do vedenia v presilovke Sebastián Čederle, no ešte v prvej tretine Slovan vyrovnal zásluhou Senu Acolatseho a neskôr ho poslal do vedenia Patrik Maier. Obranca Slovana dal vôbec prvý gól v sezóne. Nitrania vyrovnali v druhej dvadsaťminútovke po zásahu Jakuba Lacku v oslabení a po ňom prebrala opraty zápasu. V treťom dejstve však poslal Slovan opäť do vedenia Eduard Šimun v početnej výhode a v závere pri veľkom tlaku Nitry spečatil skóre do prázdnej bránky Róbert Varga. „Máme ďalší puk do skladačky, ktorú máme v kabíne. Bol som presvedčený, že po mojom góle to udržíme. Keby som nebol, tak asi nemôžem hrať hokej. Som rád, že sme ešte pridali ten gól do prázdnej bránky. Nitra nás drvila posledných 10 minút, to som ešte nezažil za tie roky, že by nás súper takto zatlačil ku koncu. Klobúk dole pred nimi,“ povedal Šimun.
Po jeho góle na 3:2 sa zdalo, že ho strelil Dmowski, ale hlásateľ ohlásil ako autora Šimuna. „Ja som sa dostal k tomu jak slepé kura k zrnu. Ani neviem, že či som to ešte tečoval, to si musím pozrieť na videu. Ja si nebudem priznávať niečo, čo mi nepatrí,“ vyhlásil útočník Slovana.
„Belasých“ podržal brankár Henri Kiviaho, ten kryl 42 striel hostí a najmä v tretej tretine bol v mimoriadnej permanencii. „Mali sme veľmi veľa zblokovaných striel a to tímu dodá nejaké to momentum. Aj keď opticky nás Nitra drtila, tak my sme vnútorne boli presvedčení o tom, že to zvládneme. ´Kivi´ chytal fantasticky, ale tak od toho tu je. Mal predtým výpadok v play off, ale naskočil do série výborne,“ dodal Šimun.
Hostia z Nitry sa po góle na 2:2 nadychovali, ale práve Šimunov gól ich pribrzdil. Lacka po zápase priznal, že v prvej tretine bol jeho tím pozadu. „Druhá a tretia tretina boli z našej strany lepšie, ale musíme lepšie začať. To bol najväčší rozdiel. Potrebujeme sa dať mentálne dokopy.“
Nitrania sa vo štvrtom zápase musia vrátiť ku svojej hre z prvého zápasu, v ktorom zvíťazili 6:2, inak si situáciu skomplikujú. „Verím, že sa nakopneme. Máme skvelú sériu. Chalani sa navzájom podporujú a teraz je čas, aby sa ukázal náš charakter,“ dodal Lacka.
