Prezident Duda chce poskytnutie bezpečnostných záruk pre Ukrajinu na samite NATO vo Vilniuse

Záruky pre Ukrajinu

Ekonomický partner

5.4.2023 - Poľský prezident Andrzej Duda v stredu povedal, že chce, aby Ukrajina na nadchádzajúcom júlovom samite Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v litovskom Vilniuse „získala bezpečnostné záruky“. Ako referuje spravodajský web CNN, povedal to počas schôdzky s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vo Varšave.Zelenskyj je na návšteve susedného Poľska, jedného z najbližších spojencov Kyjeva, aby podpísal bilaterálne dohody a spoločne s Dudom zorganizoval ekonomické fórum.„Verím, že západný smer ukrajinskej ekonomickej aktivity zostane zachovaný. Podporujeme snahu Ukrajiny o členstvo v Európskej únii a NATO,“ povedal Duda na spoločnej tlačovej konferencii so Zelenským. „Počas samitu vo Vilniuse chceme pre Ukrajinu získať bezpečnostné záruky.“Duda tvrdí, že Poľsko je v súčasnosti najväčším ekonomickým partnerom Ukrajiny. „Súvisí to so súčasnou situáciou a všeobecnou zmenou, keďže východný smer sa pre Ukrajinu úplne zatvoril. Som presvedčený, že tento trend bude pokračovať aj v budúcnosti, že Ukrajina bude spolupracovať so Západom ako súčasť spoločenstva, ako súčasť Európskej únie,“ dodal Duda.Podľa údajov Svetovej banky z roku 2020, čo je posledný rok, za ktorý boli údaje k dispozícii, bolo druhým najväčším obchodným partnerom Ukrajiny práve Poľsko. „Hlboko veríme, že spoločnými silami znovu vybudujeme Ukrajinu krajšiu, ako bola. Všetko bude nové, úplne nová budúcnosť,“ skonštatoval poľský prezident.