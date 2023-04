Bieloruské lietadlá sú zmodernizované na jadrové útoky, tvrdí Šojgu

Absolvovanie výcviku

Zaistenie bezpečnosti

4.4.2023 - Ruský minister obrany Sergej Šojgu vyhlásil, že bieloruské lietadlá zmodernizovali tak, aby mohli vykonávať jadrové útoky. Ako referuje spravodajský portál CNN, povedal to v reakcii na rozšírenie Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a utorňajší vstup Fínska do aliancie.„Časť bieloruských útočných lietadiel získala schopnosť zasiahnuť nepriateľské ciele jadrovými zbraňami,“ povedal Šojgu.Dodal, že bieloruské ozbrojené sily dostali operačno-taktický raketový systém Iskander-M schopný používať konvenčné i jadrové rakety. Šojgu ďalej povedal, že bieloruské sily absolvujú výcvik v systéme Iskander-M v Rusku.Fínsko má s Ruskom hranicu dlhú 1300 kilometrov. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg už skôr novinárom povedal, že jednotky NATO budú vo Fínsku len so súhlasom tejto krajiny.Šojgu však trvá na tom, že na zaistenie obrany bezpečnosti Ruska a Bieloruska pred akciami NATO sú nevyhnutné „odvetné opatrenia“.