Prezidentka Čaputová dá Ficove klamstvá na súd, žiadny policajný prevrat sa na Slovensku nekoná

Ficove klamstvá

Bude sa brániť

18.8.2023 -Žiadny policajný prevrat sa na Slovensku nekoná. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová v piatok po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR „Prebieha vyšetrovanie trestných činov, o rozsahu ktorých sa už veľa v médiách popísalo. Viacerí páchatelia alebo podozrivé osoby sa už k týmto skutkom priznali, ďalší sú obvinení alebo obžalovaní, mnohí z nich sú dokonca už právoplatne odsúdení,“ povedala.Podľa svojich slov chápe, že mnoho ľudí je v súčasnosti zmätených a už nevedia, čomu veriť. Avšak ani takáto situácia neoprávňuje politikov k predčasným záverom. Zdôraznila, že v právnom štáte môže dať jedinú právoplatnú odpoveď o zákonnosti a dôvodnosti konania iba dozorujúca prokuratúra a príslušné súdy.Čaputová zároveň uistila občanov, že všetky dotknuté inštitúcie vedú ich námestníci a ich riadny chod je zabezpečený. Klamstvá šéfa Smeru-SD Roberta Fica o tom, že bola vopred informovaná o trestných stíhaniach a dala k nim súhlas doplní podľa svojich slov k návrhu na súd, ktorý onedlho voči Ficovi podá.„Samozrejme, je to úplná lož. Akékoľvek informovanie akéhokoľvek politika o pripravovaných krokoch polície by bolo nezákonné a voči všetkým týmto falošným obvineniam sa budem brániť,“ vyhlásila prezidentka. Podčiarkla, že postup polície sa deje pod kontrolou prokuratúry a súdov.„Legitímny priestor na vyvodenie zodpovednosti v polícii by sa otvoril vtedy, ak by súdy po postupe polície skonštatovali nedôvodnosť trestného stíhania. Dnes v tejto situácii nie sme,“ uviedla.