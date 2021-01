Krajčí: Chceme skríningovo otestovať obyvateľov Slovenska na ochorenie COVID-19

Vláda chce skríningovo otestovať obyvateľov na ochorenie COVID-19. Takýmto spôsobom chce znížiť šírenie nového koronavírusu na Slovensku o 50 percent. Informoval o tom v sobotu minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) po rokovaní vlády. Vládny kabinet má zasadať aj v nedeľu (17. 1.), kde má prijať uznesenie a bude informovať o podrobnostiach.





Krajčí poznamenal, že pandemická situácia na Slovensku je zlá. "Túto situáciu nechceme dlho ťahať a chceme urobiť maximum pre to, aby sme sa mohli nadýchnuť a mohli sme otvoriť krajinu k lepšiemu životu," povedal.Slovensko je momentálne podľa COVID automatu celé v čiernej fáze. Krajčí skonštatoval, že je úlohou vlády, aby sa SR z nej čo najskôr vymanila a dostala sa do červenej fázy, kde sa budú môcť otvoriť školy.Pôvodne sa mala po skončení sa rokovania konať tlačová konferencia, napokon bolo len vyhlásenie ministra zdravotníctva. Rokovania na vláde boli podľa Krajčího konštruktívne.

Vláda sa mala už na štvrtom zasadnutí počas aktuálneho týždňa zaoberať tým, či sa uskutoční celoplošné testovanie na Slovensku. Presadzuje ho predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO), ktorý zámer oznámil v pondelok (11. 1.). Proti celoplošnej forme je strana SaS i ďalší koaličný partner Za ľudí, ktorí presadzujú cielené testovanie v ohniskách nákazy a najpostihnutejších regiónoch. Za testovanie v najpostihnutejších regiónoch sú aj odborníci. Poukazujú na to, že celoplošné testovanie v súčasnej situácii predstavuje viac rizík ako benefitov - upozorňujú na možnosť šírenia nákazy i ochorení v chladnom počasí, rovnako tak na nezmyselné vyčerpávanie potenciálu zdravotníkov.



Kabinet v sobotu schválil len vyčlenenie kontingentu do 5000 vojakov na pomoc s testovaním na obdobie do 30. júna 2021.