Raši kritizuje MZ za očkovanie, Cigániková apeluje na komunikáciu

V očkovaní má SR rezervy aj preto, lebo sa očkujú aj tí, ktorí na to zatiaľ nárok nemajú. V diskusnej rozhlasovej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol člen Výboru Národnej rady (NR) SR a nezaradený poslanec parlamentu Richard Raši.





Medializované prípady o zaočkovaní ľudí, ktorí nepatria k tým, ktorí by mali dostať vakcínu medzi prvými, svedčia podľa neho aj o tom, že ministerstvo zdravotníctva nemá jasne zadefinované, kto patrí do kritickej infraštruktúry. Tým sa podľa neho očkujú aj mnohí úradníci sediaci v kanceláriách, a tak chýbajú vakcíny pre zdravotníkov.Predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) si nemyslí, že takéto tvrdenia sú celkom korektné, priznáva však, že v komunikácii šéfa rezortu zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) sú nedostatky. „Mal by jasnejšie komunikovať a aj vedieť obhájiť, prečo boli práve títo a títo zaočkovaní,“ uviedla, poukazujúc napríklad na prípad Krajčího dlhoročnej asistentky. „Napríklad v tomto prípade ja rozumiem tomu, že pri práci, ktorú robí, a pri množstve ľudí, s ktorými sa stretáva, je tu argument, aby bola na zozname,“ upozornila.

Raši skritizoval nielen protekcionizmus pri očkovaní, ale aj pasívny prístup štátu pri zabezpečení dostatočného počtu vakcín. Podľa neho nemožno len čakať na to, čo príde v rámci dohody Európskej únie. „Dostal som správu, že napríklad Angela Merkelová rokuje o extra dodávkach od nemeckého výrobcu,“ upozornil podpredseda strany Hlas. Myslí si, že práve na zabezpečenie ďalších vakcín by sa mali využiť peniaze, ktoré sa ušetria, ak sa neuskutoční celoplošné testovanie.



Bittó Cigániková upozornila, že Slovensko nemôže porušovať dohodu o zabezpečení a distribúcii vakcín a separátne rokovať o dodávkach. „Máme ich, koľko ich máme, je dôležité strážiť to, aby sme mali také tempo očkovania, aby sme ich stihli použiť,“ dodala.