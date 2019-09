Z. Čaputová: Ľudstvo zabudlo platiť účty voči planéte

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Klimatický summit OSN v New Yorku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/New York 23. septembra – Ľudstvo v súčasnosti žije v najlepších časoch v histórii, užíva si výhody pokroku, avšak zabudlo platiť svoje účty voči planéte. Dnešná generácia je prvou, ktorá už pociťuje dôsledky tohto. V prejave na klimatickom summite OSN v New Yorku to vyhlásila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.Slovenská hlava štátu vystúpila ako prvá rečníčka v tematickej sekcii o transformácii energetiky založenej na spaľovaní uhlia. Úvodným rečníkom k predchádzajúcej téme o financovaní klimatických projektov pre rozvojové krajiny bol francúzsky prezident Emmanuel Macron.Čaputová, ktorá v prejave kritizovala popieranie klimatických zmien, vyzvala na zadefinovanie nových globálnych pravidiel a ich vymáhanie.vyzvala slovenská prezidentka.Účastníkov summitu informovala, že Slovensko urobilorozhodnutie zatvoriť svoje uhoľné bane, z ktorého vyplýva potreba ekonomickej transformácie časti krajiny. Pripomenula, že Slovensko už v súčasnosti vyrába 80 percent energie nízkouhlíkovým spôsobom a zaviazalo sa dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Okrem toho plánuje znížiť objem emisií o 45 percent do roku 2030. Pôvodný plán počítal so 40-percentným znížením.povedala Čaputová s tým, že Slovensko podporuje plán Európskej únie urobiť z Európy prvý uhlíkovo neutrálny kontinent.Skonštatovala, že Slovensko sa pridalo ku klimatickej iniciatíve rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena. "vysvetlila Čaputová význam iniciatívy.(osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec)