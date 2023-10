Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok poverí víťaza volieb, stranu Smer, zostavením vlády.

Celé vyhlásenie prezidentky:

Dnes sme sa prebudili do zmeny, ktorú priniesli predčasné parlamentné voľby. Boli slobodné, demokratické a vytvorili reálny obraz našej spoločnosti. Bez ohľadu na to, že niekto sa z ich výsledku teší a iný smúti, že tu máme víťazov i porazených, je to obraz Slovenska. Vysoká volebná účasť svedčí o tom, že budúcnosť Slovenska nám nie je ľahostajná a že úsilie o spravodlivú, demokratickú a dobre spravovanú spoločnosť bude pokračovať aj po voľbách.

Predvolebná kampaň, ktorá už našťastie skončila, vytvorila rany na spoločenskej atmosfére, na vzťahoch medzi ľuďmi a na celkovej dôvere v politiku a demokraciu. Verím, že politické strany, ktoré získali vo voľbách dôveru verejnosti, si uvedomujú svoj diel zodpovednosti a budú sa ich snažiť zmierniť. Najväčšiu zodpovednosť za budúci vývoj samozrejme nesie víťaz volieb, pretože vzbudil najväčšie očakávania vo verejnosti a je dôležité, aby ich napĺňal v prospech všetkých občanov Slovenska.

V duchu našej ústavnej tradície zajtra poverím zostavením vlády víťaza volieb a zároveň som pripravená informovať lídrov strán o svojom postupe.