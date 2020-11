Prezidentom USA sa stal Joe Biden. Čaká sa, ako zareaguje Trump

Oficiálne výsledky ešte nie sú, no Bidena za víťaza vyhlásili viaceré médiá vrátane CNN, BBC a agentúry AP. Urobili tak po tom, čo kandidát demokratov získal náskok v Pensylvánii. Po spočítaní zatiaľ poslednej várky hlasov vedie o takmer 34-tisíc hlasov.

Biden sa vďaka tomu cez 270 hlasov v zbore voliteľov a zablokoval Trumpovu potenciálnu cestu k víťazstvu.

Trump bez Pensylvánie nemôže vyhrať.

Biden má 273 hlasov v zbore voliteľov. Zvíťazil vďaka tomu, že získal štáty, ktoré v roku 2016 nedokázala vyhrať Hillary Clintonová. Okrem Pensylvánie je to aj Wisconsin a Michigan. Vedie aj v Arizone, kde demokrati nezvíťazili od roku 1996 a Georgii, kde naposledy vyhrali v roku 1992.

Voľby však boli omnoho vyrovnanejšie, ako predpovedali prieskumy a ako očakávali demokrati. Jedným z dôvodov je vysoká volebná účasť. Podľa odhadov volilo viac ako 159 miliónov ľudí.

Biden vďaka tomu získal najviac hlasov v histórii prezidentských volieb v USA (takmer 75 miliónov), rekordný počet voličov však prilákal aj Trump. Hlas mu dalo 70,6 milióna ľudí. Žiadny kandidát republikánov doteraz nezískal viac.

V oboch prípadoch však treba dodať, že počet obyvateľov, a teda aj voličov v USA neustále narastá.

Trump sa preto víťazstva nechce vzdať. Krátko predtým, ako Bidena vyhlásili za víťaza, oznámil, že voľby vyhral on. Napísal to na Twitteri.

Je takmer isté, že vo viacerých štátoch sa budú prepočítavať hlasy, v ďalších štátoch sa už začali súdne spory, ktoré môžu oneskoriť vyhlásenie oficiálnych výsledkov.

Biden sa však už chystá na návrat do Bieleho domu, v ktorom osem rokov pracoval ako viceprezident.

Splnil základný cieľ

Okrem rekordnej účasti tohtoročné voľby priniesli aj rekordný počet hlasov, ktoré boli odovzdané poštou alebo predčasne. Uprostred pandémie takto volilo takmer 102 miliónov ľudí. Prejavilo sa to tak, že víťaza volieb sme nespoznali v stredu ráno, ako to býva zvykom.

Počítanie trvalo dlhšie práve v tých rozhodujúcich štátoch, no Biden vedel, že sa blíži k víťazstvu, keď sa v stredu namodro zafarbil Wisconsin a po ňom aj Michigan. Istotu, že bude prezidentom, mu prinieslo víťazstvo v rodnej Pensylvánii, kde sa priebežný výsledok zmenil vďaka stovkám tisícov hlasov, ktoré prišli poštou.

Biden preto už v stredu večer predstúpil pred ľudí a oznámil, že verí vo svoje víťazstvo. „Nie som tu na to, aby som povedal, že sme vyhrali, ale verím, že keď budú hlasy spočítané, budeme víťazmi,“ vravel. Zopakoval to aj v noci z piatka na sobotu.

To sa potvrdilo a Trump už nemá šancu vyhrať (ak by súdy nezvrátili výsledky). V zbore voliteľov nebude mať dosť hlasov ani v prípade, že zvíťazí v Severnej Karolíne, ktorá zverejní ďalšie výsledky až 12. novembra. Trump tam momentálne vedie o približne 80-tisíc hlasov, spočítaných je 99 % hlasov.

Biden v stredu vravel, že po voľbách chce zjednotiť Ameriku, zabudnúť na tvrdú kampaň a rétoriku, počúvať sa a rešpektovať sa. Pokračoval tak v rétorike z kampane, počas ktorej si zjednotenie Ameriky kládol za jeden zo svojich hlavných cieľov vo funkcii.

„Viem, že to nebude ľahké, nie som naivný. Na to, aby sme urobili pokrok, sa musíme k našim súperom prestať správať ako k nepriateľom. Nie sme nepriatelia,“ vyhlásil Biden.

„Viedol som kampaň ako demokrat, ale budem vládnuť ako prezident Ameriky,“ dodal s tým, že bude pracovať rovnako tvrdo pre tých, čo ho volili, aj tých, čo mu hlas nedali.

„Nikto nám nezoberie demokraciu. Teraz ani nikdy,“ vravel ešte v stredu. Očakáva sa, že čoskoro prednesie víťazný prejav, ktorý sa zrejme bude niesť v podobnom duchu.

To, či sa pred ľudí postaví aj Trump a prizná prehru, je otázne. Ide o tradíciu, no vzhľadom na súdne spory a na to, že hlasy sa ešte počítajú, to zrejme nespraví. CNN informovalo, že Trump to nechcel urobiť, no jeho najbližší sa ho môžu pokúsiť prehovoriť.

Čo chystá Biden

Trump bude iba štvrtým politikom v histórii, ktorý prehral voľby ako úradujúci prezident. Naposledy sa to stalo v roku 1992, keď George Bush senior prehral s Billom Clintonom.

Biden do Bieleho domu nastúpi v nesmierne zložitej situácii. Amerika je silno polarizovaná, čo ukázali povolebné protesty. Ďaleko od konca je aj pandémia koronavírusu, ktorá v USA po voľbách prekonala rekordy. Za deň zaznamenali viac ako 132-tisíc potvrdených prípadov.

Nový prezident sa s tým bude musieť vysporiadať. Biden vo svojom programe má 7-bodový plán, ktorého základom je viac testov, spolupráca s odborníkmi a koordinovaný postup proti šíreniu vírusu.

Po voľbách potvrdil aj to, že USA sa hneď vrátia k cieľom z Parížskej klimatickej dohody. Jeho plány v rámci zelenej politiky sú veľmi ambiciózne a Biden chce, aby sa zo Spojených štátov stal líder v tejto téme.

Jeho plány však čiastočne môže narušiť senát. Demokrati pred voľbami verili, že by mohli získať kontrolu nad hornou komorou kongresu. O tom, či sa to podarí, zatiaľ nie je rozhodnuté. Zvrat v Georgii spôsobil, že o kontrole senátu sa zrejme rozhodne až v januári v opakovaných voľbách o dve kreslá.

Ak si republikáni v senáte udržia tesnú väčšinu, môže to znamenať, že budú blokovať niektoré väčšie iniciatívy prezidenta.

Cez republikánsky senát bude musieť prezident dostať aj svojich nominantov, napríklad vo vláde.

„Bidenovi ako prezidentovi hrozí, že zostane uväznený medzi dvoma nezmieriteľnými silami – tvrdohlavou a bojovnou Trumpovou pravicou a zatrpknutou demokratickou ľavicou,“ napísal komentátor Financial Times Edward Luce.

Ešte nekončíme

Tohtoročné voľby boli veľmi napínavé, no ešte sa nekončia. Biden bol vyhlásený za víťaza na základe predbežných výsledkov. Oficiálne a konečné výsledky ešte k dispozícii nemáme.

Už teraz vieme, že súboj medzi Bidenom a Trumpom bude pokračovať aj na súdoch. Trumpov tím chce prepočítavať hlasy vo Wisconsine, kde Biden vyhral približne o 20-tisíc hlasov, podobne ako Trump v roku 2016.

V Georgii má právo požiadať o prepočítanie, ak bude rozdiel menší ako 0,5 %. Predstavitelia tohto štátu už oznámili, že prepočítavať sa bude.

Žaloby už podal na súdoch v Georgii, Pensylvánii, Michigane a Nevade (niektoré už boli aj zamietnuté), ďalšie zrejme budú nasledovať. Právnici Trumpa budú bojovať do poslednej chvíle a nie je vylúčené, že o voľbách ešte bude rozhodovať aj najvyšší súd. Ak sa však neobjavia závažné skutočnosti, Biden by už o víťazstvo nemal prísť.

To, ako dlho bude Trump proti prehre protestovať, bude závisieť aj od ostatných republikánov. Dá sa očakávať, že mnohí predstavitelia strany, ktorí si zabezpečili znovuzvolenie, nebudú chcieť spochybňovať voľby, ktoré ich dostali do úradu.

Trump však vďaka svojej voličskej základni, vplyvu v strane a na sociálnych sieťach môže ešte dlho ovplyvňovať verejnú debatu.

Situácia sa vyjasní v najbližších týždňoch, no najneskôr v decembri by už v USA mali vedieť, kto bude prezidentom. Americká ústava hovorí, že 538 voliteľov sa stretáva a oficiálne volí prezidenta prvý pondelok po druhej decembrovej strede. Tento rok to vychádza na 14. december.

Šiesteho januára 2021 sa zídu členovia kongresu, ktorí majú hlasy formálne spočítať. Inaugurácia je o 15 dní neskôr.