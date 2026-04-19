19. apríla 2026

Pri streľbe na škole v Iowe bolo zranených niekoľko osôb, univerzita potvrdila aj obete


Polícia oznámila, že pri streľbe na Univerzite v Iowe bolo zranených niekoľko osôb. Incident sa odohral v skorých ranných hodinách v oblasti obľúbenej pre nočný život. Policajné oddelenie mesta ...



19.4.2026 (SITA.sk) - Polícia oznámila, že pri streľbe na Univerzite v Iowe bolo zranených niekoľko osôb.


Incident sa odohral v skorých ranných hodinách v oblasti obľúbenej pre nočný život. Policajné oddelenie mesta Iowa City uviedlo, že vyšetrovanie streľby je v plnom prúde, no zatiaľ nebol nikto zatknutý.

„V tejto chvíli bolo niekoľko obetí prevezených do miestnych nemocníc na ošetrenie zranení spôsobených streľbou,“ uviedli úrady, pričom stav zranených nie je známy. Univerzita v Iowe potvrdila, že v incidente sú potvrdené obete, no neposkytla ďalšie podrobnosti o počte zranených.

V núdzových upozorneniach škola vyzvala ľudí, aby sa oblasti vyhýbali a zostali ostražití. Streľba bola nahlásená v blízkosti ulíc College a Clinton v srdci tohto stredo-západného univerzitného mesta. Streľby na školských a univerzitných kampusoch v USA sú bohužiaľ bežné.


Zdroj: SITA.sk - Pri streľbe na škole v Iowe bolo zranených niekoľko osôb, univerzita potvrdila aj obete © SITA Všetky práva vyhradené.

