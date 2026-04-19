Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 19.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

19. apríla 2026

Britskí ministri vyjadrili podporu Starmerovi. Premiér čelí škandálom okolo dlhoročného spojenca Jeffreyho Epsteina


Britskí vládni ministri vyjadrili podporu premiérovi Keirovi Starmerovi, ktorý sa snaží vyrovnať so škandálom ...



Zdieľať
19.4.2026 (SITA.sk) - Britskí vládni ministri vyjadrili podporu premiérovi Keirovi Starmerovi, ktorý sa snaží vyrovnať so škandálom okolo Petra Mandelsona, dlhoročného spojenca odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.


Starmer má v pondelok čeliť otázkam zákonodarcov v parlamente ohľadom toho, ako Mandelson získal v roku 2024 post veľvyslanca Spojeného kráľovstva v USA napriek tomu, že neprešiel bezpečnostnou previerkou.

Premiér, ktorý je už niekoľko mesiacov sužovaný touto kontroverziou, v piatok uviedol, že on a ďalší ministri neboli informovaní o tom, že Mandelson neprešiel preverovaním, čo označil za neodpustiteľné.

Hľadanie obetného baránka


Starmer zvalil vinu na úradníkov ministerstva zahraničných vecí, ktorí umožnili Mandelsonovo menovanie napriek odporúčaniam bezpečnostných expertov, a vo štvrtok odvolal najvyššieho štátneho úradníka Ollyho Robbinsa.

Bývalí štátni úradníci však obvinili Downing Street z hľadania obetného baránka v osobe Robbinsa, zatiaľ čo opoziční lídri vyzývajú Starmera na odstúpenie s obvineniami od nekompetentnosti až po úmyselné zavádzanie verejnosti.

Ministerka technológií Liz Kendallová v nedeľu pre BBC uviedla, že Starmer by Mandelsona nemenoval, keby vedel, že nemá potrebné bezpečnostné osvedčenie. Podobne sa vyjadril aj podpredseda vlády David Lammy, ktorý bol ministrom zahraničných vecí, keď Mandelson dostal post vo Washingtone.

Správne rozhodnutia v dôležitých veciach


Kendallová povedala, že Starmer by mal zostať vo funkcii, pretože urobil správne rozhodnutia v dôležitých otázkach, ako je prehĺbenie vzťahov s EÚ a obmedzenie britského zapojenia do vojny v Iráne.

Lammy označil za nevysvetliteľné, že ministerstvo zahraničných vecí neinformovalo Downing Street, a povedal, že bol šokovaný a prekvapený tým, čo sa stalo. Mandelson bol v septembri 2025 odvolaný po tom, čo sa objavili nové informácie o jeho väzbách na Epsteina, ktorý zomrel vo väzení v roku 2019 počas čakania na súd za obchodovanie s deťmi.

Britská polícia vyšetrovala Mandelsona pre podozrenie z priestupkov počas jeho pôsobenia ako minister práce pred viac ako 15 rokmi. Bol zatknutý a prepustený vo februári. Mandelson nebol obvinený z trestnej činnosti a popiera akékoľvek protiprávne konanie.


   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 