|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 19.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. apríla 2026
Britskí ministri vyjadrili podporu Starmerovi. Premiér čelí škandálom okolo dlhoročného spojenca Jeffreyho Epsteina
Zdieľať
19.4.2026 (SITA.sk) - Britskí vládni ministri vyjadrili podporu premiérovi Keirovi Starmerovi, ktorý sa snaží vyrovnať so škandálom okolo Petra Mandelsona, dlhoročného spojenca odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
Starmer má v pondelok čeliť otázkam zákonodarcov v parlamente ohľadom toho, ako Mandelson získal v roku 2024 post veľvyslanca Spojeného kráľovstva v USA napriek tomu, že neprešiel bezpečnostnou previerkou.
Premiér, ktorý je už niekoľko mesiacov sužovaný touto kontroverziou, v piatok uviedol, že on a ďalší ministri neboli informovaní o tom, že Mandelson neprešiel preverovaním, čo označil za neodpustiteľné.
Starmer zvalil vinu na úradníkov ministerstva zahraničných vecí, ktorí umožnili Mandelsonovo menovanie napriek odporúčaniam bezpečnostných expertov, a vo štvrtok odvolal najvyššieho štátneho úradníka Ollyho Robbinsa.
Bývalí štátni úradníci však obvinili Downing Street z hľadania obetného baránka v osobe Robbinsa, zatiaľ čo opoziční lídri vyzývajú Starmera na odstúpenie s obvineniami od nekompetentnosti až po úmyselné zavádzanie verejnosti.
Ministerka technológií Liz Kendallová v nedeľu pre BBC uviedla, že Starmer by Mandelsona nemenoval, keby vedel, že nemá potrebné bezpečnostné osvedčenie. Podobne sa vyjadril aj podpredseda vlády David Lammy, ktorý bol ministrom zahraničných vecí, keď Mandelson dostal post vo Washingtone.
Kendallová povedala, že Starmer by mal zostať vo funkcii, pretože urobil správne rozhodnutia v dôležitých otázkach, ako je prehĺbenie vzťahov s EÚ a obmedzenie britského zapojenia do vojny v Iráne.
Lammy označil za nevysvetliteľné, že ministerstvo zahraničných vecí neinformovalo Downing Street, a povedal, že bol šokovaný a prekvapený tým, čo sa stalo. Mandelson bol v septembri 2025 odvolaný po tom, čo sa objavili nové informácie o jeho väzbách na Epsteina, ktorý zomrel vo väzení v roku 2019 počas čakania na súd za obchodovanie s deťmi.
Britská polícia vyšetrovala Mandelsona pre podozrenie z priestupkov počas jeho pôsobenia ako minister práce pred viac ako 15 rokmi. Bol zatknutý a prepustený vo februári. Mandelson nebol obvinený z trestnej činnosti a popiera akékoľvek protiprávne konanie.
Zdroj: SITA.sk - Britskí ministri vyjadrili podporu Starmerovi. Premiér čelí škandálom okolo dlhoročného spojenca Jeffreyho Epsteina © SITA Všetky práva vyhradené.
Hľadanie obetného baránka
Správne rozhodnutia v dôležitých veciach
