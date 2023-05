Prigožin tvrdí, že pozície Wagnerovej skupiny v Bachmute odovzdajú Čečencom

Vyčerpaný bojový potenciál

Nedostatok zásob munície

6.5.2023 (SITA.sk) - Šéf súkromnej ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin povedal, že pozície v ukrajinskom Bachmute odovzdá 10. mája silám čečenského vodcu Ramzana Kadyrova . Uviedol to v sobotu na platforme Telegram, informuje spravodajský portál CNN.„Ďakujem Ramzanovi Achmatovičovi za to, že súhlasil s prevzatím našich pozícií v Bachmute a s najväčšou pravdepodobnosťou mal príležitosť získať všetko potrebné a všetky potrebné zdroje," uviedol Prigožin.„Už teraz kontaktujem jeho zástupcov, aby sa okamžite začalo s presunom pozícií, aby 10. mája o 00.00, presne v momente, keď podľa našich prepočtov úplne vyčerpáme svoj bojový potenciál, naši spolubojovníci zaujali naše miesta a pokračovali útok na Bachmut," dodal.Neslávne známy čečenský vodca Kadyrov, ktorý je spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina , v piatok povedal, že rád prevezme Prigožinove pozície, ak sa Wagnerovci rozhodnú opustiť Bachmut Prigožin pohrozil, že v stredu 10. mája stiahne svojich žoldnierov z bojov o Bachmut, pričom sa odvolával na nedostatok zásob munície, z ktorého obviňuje ruské vojenské velenie. Nie je jasné, ako vážne to s odovzdaním pozícií Kadyrovovi myslí, keďže sa často vyjadruje sarkasticky, upozorňuje CNN.Líder Wagnerovcov tiež povedal, že v Bachmute zostáva ruským silám dobyť už menej ako dva kilometre štvorcové územia. Ukrajina zas v sobotu uviedla, že ruským jednotkám sa v Bachmute nepodarilo dosiahnuť žiadny prielom, pričom Prigožinove tvrdenia o nedostatku munície odmietla ako „bluf".