 Sobota 14.3.2026
 Meniny má Matilda
 24hod.sk    Zo zahraničia

14. marca 2026

Pripravuje sa Peking na vojenskú operáciu? Tisíce čínskych rybárskych lodí sa zhromažďovali na mori


Tagy: napätie medzi Čínou a Taiwanom

Tisíce čínskych rybárskych lodí sa zhromaždili vo Východočínskom mori do presne koordinovaných geometrických tvarov, čo vyvolalo obavy odborníkov, že ide o prípravu na potenciálnu regionálnu krízu alebo ...



twitter_china_embassy_88149 8c3b60535059414dbce5cb56271e34fd 676x469 14.3.2026 (SITA.sk) - Tisíce čínskych rybárskych lodí sa zhromaždili vo Východočínskom mori do presne koordinovaných geometrických tvarov, čo vyvolalo obavy odborníkov, že ide o prípravu na potenciálnu regionálnu krízu alebo vojenskú operáciu. Podľa Jasona Wanga z ingeniSPACE išlo o „niečo nezvyčajné“, keďže lode sa zoradili do dvoch paralelných obrátených tvarov L, pričom každý bol dlhý približne 400 kilometrov.


Wang odhadol, že do týchto manévrov sa zapojilo približne 2-tisíc lodí, pričom niektoré sa nachádzali len 500 metrov od seba a držali pozície až 30 hodín počas silného vetra. „Niečo sa mi nezdalo, pretože v prírode veľmi zriedka vidíte rovné čiary,“ okomentoval Wang pre AFP udalosti z 25. decembra.

Určite nešli na rybačku


Podobné zhromaždenia lodí boli zaznamenané aj v januári a minulý týždeň, keď sa približne 1 200 lodí zhromaždilo vo dvoch paralelných líniách, pričom všetky manévre prebiehali ďaleko od pobrežia.

„Nikdy som nevidel zhromaždenie čínskych rybárskych lodí v takomto množstve mimo prístavu,“ povedal Gregory Poling, riaditeľ Asia Maritime Transparency Initiative pri CSIS vo Washingtone. Podľa Polinga a ďalších expertov išlo o „demonštráciu s vojenským nádychom“, ktorá ukazuje schopnosť Pekingu koordinovať flotilu pre prípad blokády alebo invázie, napríklad voči Taiwan či Japonsku.

Bývalá austrálska námorná dôstojníčka Jennifer Parkerová dodala: „Plávala som po celom svete a nikdy som nevidela rybárov operovať v takej blízkosti jeden k druhému.“ Podľa nej lode „určite nešli na rybačku“.

Vysoko koordinovaná flotila


David Kroodsma z Global Fishing Watch upozornil, že flotila je „vysoko koordinovaná“ a zrejme dostala príkazy nevstupovať do určitej oblasti. Francúzska spoločnosť Unseenlabs, špecializovaná na námorný dohľad, označila zhromaždenie z 25. decembra za „prekvapujúce a nezvyčajné“.

Tisíce čínskych rybárskych lodí tak pravdepodobne predstavujú súčasť širších príprav Pekingu, ktoré môžu v budúcnosti slúžiť aj vojenským alebo politickým cieľom.


Zdroj: SITA.sk - Pripravuje sa Peking na vojenskú operáciu? Tisíce čínskych rybárskych lodí sa zhromažďovali na mori © SITA Všetky práva vyhradené.

