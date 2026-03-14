|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 14.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Matilda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. marca 2026
Pripravuje sa Peking na vojenskú operáciu? Tisíce čínskych rybárskych lodí sa zhromažďovali na mori
Tisíce čínskych rybárskych lodí sa zhromaždili vo Východočínskom mori do presne koordinovaných geometrických tvarov, čo vyvolalo obavy odborníkov, že ide o prípravu na potenciálnu regionálnu krízu alebo ...
Zdieľať
14.3.2026 (SITA.sk) - Tisíce čínskych rybárskych lodí sa zhromaždili vo Východočínskom mori do presne koordinovaných geometrických tvarov, čo vyvolalo obavy odborníkov, že ide o prípravu na potenciálnu regionálnu krízu alebo vojenskú operáciu. Podľa Jasona Wanga z ingeniSPACE išlo o „niečo nezvyčajné“, keďže lode sa zoradili do dvoch paralelných obrátených tvarov L, pričom každý bol dlhý približne 400 kilometrov.
Wang odhadol, že do týchto manévrov sa zapojilo približne 2-tisíc lodí, pričom niektoré sa nachádzali len 500 metrov od seba a držali pozície až 30 hodín počas silného vetra. „Niečo sa mi nezdalo, pretože v prírode veľmi zriedka vidíte rovné čiary,“ okomentoval Wang pre AFP udalosti z 25. decembra.
Podobné zhromaždenia lodí boli zaznamenané aj v januári a minulý týždeň, keď sa približne 1 200 lodí zhromaždilo vo dvoch paralelných líniách, pričom všetky manévre prebiehali ďaleko od pobrežia.
„Nikdy som nevidel zhromaždenie čínskych rybárskych lodí v takomto množstve mimo prístavu,“ povedal Gregory Poling, riaditeľ Asia Maritime Transparency Initiative pri CSIS vo Washingtone. Podľa Polinga a ďalších expertov išlo o „demonštráciu s vojenským nádychom“, ktorá ukazuje schopnosť Pekingu koordinovať flotilu pre prípad blokády alebo invázie, napríklad voči Taiwan či Japonsku.
Bývalá austrálska námorná dôstojníčka Jennifer Parkerová dodala: „Plávala som po celom svete a nikdy som nevidela rybárov operovať v takej blízkosti jeden k druhému.“ Podľa nej lode „určite nešli na rybačku“.
David Kroodsma z Global Fishing Watch upozornil, že flotila je „vysoko koordinovaná“ a zrejme dostala príkazy nevstupovať do určitej oblasti. Francúzska spoločnosť Unseenlabs, špecializovaná na námorný dohľad, označila zhromaždenie z 25. decembra za „prekvapujúce a nezvyčajné“.
Tisíce čínskych rybárskych lodí tak pravdepodobne predstavujú súčasť širších príprav Pekingu, ktoré môžu v budúcnosti slúžiť aj vojenským alebo politickým cieľom.
Zdroj: SITA.sk - Pripravuje sa Peking na vojenskú operáciu? Tisíce čínskych rybárskych lodí sa zhromažďovali na mori © SITA Všetky práva vyhradené.
Wang odhadol, že do týchto manévrov sa zapojilo približne 2-tisíc lodí, pričom niektoré sa nachádzali len 500 metrov od seba a držali pozície až 30 hodín počas silného vetra. „Niečo sa mi nezdalo, pretože v prírode veľmi zriedka vidíte rovné čiary,“ okomentoval Wang pre AFP udalosti z 25. decembra.
Určite nešli na rybačku
Podobné zhromaždenia lodí boli zaznamenané aj v januári a minulý týždeň, keď sa približne 1 200 lodí zhromaždilo vo dvoch paralelných líniách, pričom všetky manévre prebiehali ďaleko od pobrežia.
„Nikdy som nevidel zhromaždenie čínskych rybárskych lodí v takomto množstve mimo prístavu,“ povedal Gregory Poling, riaditeľ Asia Maritime Transparency Initiative pri CSIS vo Washingtone. Podľa Polinga a ďalších expertov išlo o „demonštráciu s vojenským nádychom“, ktorá ukazuje schopnosť Pekingu koordinovať flotilu pre prípad blokády alebo invázie, napríklad voči Taiwan či Japonsku.
Bývalá austrálska námorná dôstojníčka Jennifer Parkerová dodala: „Plávala som po celom svete a nikdy som nevidela rybárov operovať v takej blízkosti jeden k druhému.“ Podľa nej lode „určite nešli na rybačku“.
Vysoko koordinovaná flotila
David Kroodsma z Global Fishing Watch upozornil, že flotila je „vysoko koordinovaná“ a zrejme dostala príkazy nevstupovať do určitej oblasti. Francúzska spoločnosť Unseenlabs, špecializovaná na námorný dohľad, označila zhromaždenie z 25. decembra za „prekvapujúce a nezvyčajné“.
Tisíce čínskych rybárskych lodí tak pravdepodobne predstavujú súčasť širších príprav Pekingu, ktoré môžu v budúcnosti slúžiť aj vojenským alebo politickým cieľom.
Zdroj: SITA.sk - Pripravuje sa Peking na vojenskú operáciu? Tisíce čínskych rybárskych lodí sa zhromažďovali na mori © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Španielska vicepremiérka kritizuje Úniu za slabú reakciu na Irán, nemala by byť rukojemníkom Trumpa
Španielska vicepremiérka kritizuje Úniu za slabú reakciu na Irán, nemala by byť rukojemníkom Trumpa
<< predchádzajúci článok
Európska únia predĺžila sankcie voči Rusku, Slovensko napokon upustilo od svojich námietok
Európska únia predĺžila sankcie voči Rusku, Slovensko napokon upustilo od svojich námietok