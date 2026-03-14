Sobota 14.3.2026
Meniny má Matilda
14. marca 2026
Európska únia predĺžila sankcie voči Rusku, Slovensko napokon upustilo od svojich námietok
Európska únia v sobotu schválila predĺženie sankcií voči približne 2 600 ruským osobám a spoločnostiam o ďalších šesť mesiacov. Rozhodnutie prijala jednomyseľne po tom, čo Slovensko nakoniec stiahlo svoje ...
14.3.2026 (SITA.sk) - Európska únia v sobotu schválila predĺženie sankcií voči približne 2 600 ruským osobám a spoločnostiam o ďalších šesť mesiacov. Rozhodnutie prijala jednomyseľne po tom, čo Slovensko nakoniec stiahlo svoje výhrady.
Podľa vyhlásenia Rady EÚ budú opatrenia, ktoré boli zavedené po ruskej invázii na Ukraine v roku 2022, platiť do 15. septembra 2026. Hlasovanie si vyžadovalo súhlas všetkých členských štátov.
Bratislava pôvodne blokovala predĺženie sankcií, kým by zo zoznamu neboli vyradené dve mená - ruský miliardár Ališer Usmanov a spoluzakladateľ finančnej skupiny Alpha Michail Fridman. Podľa diplomatického zdroja z EÚ však Slovensko napokon nedosiahlo svoj cieľ.
EÚ uviedla, že zo sankčného zoznamu boli odstránené dve mená, no nešpecifikovala, ktoré to sú. Ďalších päť osôb bolo vyradených, pretože medzičasom zomreli.
Slovensko spolu s Maďarskom dlhodobo kritizujú niektoré opatrenia voči Rusku a pohrozili, že predĺženie sankcií nepodporia. Obe krajiny zároveň obviňujú Kyjev zo zdržovania obnovenia prevádzky ropovodu Družba, ktorým prúdi ruská ropa do vnútrozemských štátov strednej Európy.
Podľa ukrajinskej strany bol ropovod poškodený počas januárových ruských útokov. Spor o energetiku zároveň komplikuje ďalšie rozhodnutia v Bruseli. Budapešť pre ropný spor s Kyjevom naďalej blokuje aj nový úver EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliónov eur a ďalší balík sankcií voči Moskve.
Zdroj: SITA.sk - Európska únia predĺžila sankcie voči Rusku, Slovensko napokon upustilo od svojich námietok © SITA Všetky práva vyhradené.
Dve nešpecifikované mená boli odstránené
Slovensko a Maďarsko v spore s Kyjevom
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Pripravuje sa Peking na vojenskú operáciu? Tisíce čínskych rybárskych lodí sa zhromažďovali na mori
Desiatky múzeí a historických pamiatok boli počas útoku na Irán poškodené, UNESCO neskrýva obavy
