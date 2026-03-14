 Sobota 14.3.2026
 Meniny má Matilda
 Zo zahraničia

14. marca 2026

Európska únia predĺžila sankcie voči Rusku, Slovensko napokon upustilo od svojich námietok


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Sankcie proti Rusku

Európska únia v sobotu schválila predĺženie sankcií voči približne 2 600 ruským osobám a spoločnostiam o ďalších šesť mesiacov. Rozhodnutie prijala jednomyseľne po tom, čo Slovensko nakoniec stiahlo svoje ...



gettyimages 1253545390 676x417 14.3.2026 (SITA.sk) - Európska únia v sobotu schválila predĺženie sankcií voči približne 2 600 ruským osobám a spoločnostiam o ďalších šesť mesiacov. Rozhodnutie prijala jednomyseľne po tom, čo Slovensko nakoniec stiahlo svoje výhrady.


Podľa vyhlásenia Rady EÚ budú opatrenia, ktoré boli zavedené po ruskej invázii na Ukraine v roku 2022, platiť do 15. septembra 2026. Hlasovanie si vyžadovalo súhlas všetkých členských štátov.

Dve nešpecifikované mená boli odstránené


Bratislava pôvodne blokovala predĺženie sankcií, kým by zo zoznamu neboli vyradené dve mená - ruský miliardár Ališer Usmanov a spoluzakladateľ finančnej skupiny Alpha Michail Fridman. Podľa diplomatického zdroja z EÚ však Slovensko napokon nedosiahlo svoj cieľ.

EÚ uviedla, že zo sankčného zoznamu boli odstránené dve mená, no nešpecifikovala, ktoré to sú. Ďalších päť osôb bolo vyradených, pretože medzičasom zomreli.

Slovensko a Maďarsko v spore s Kyjevom


Slovensko spolu s Maďarskom dlhodobo kritizujú niektoré opatrenia voči Rusku a pohrozili, že predĺženie sankcií nepodporia. Obe krajiny zároveň obviňujú Kyjev zo zdržovania obnovenia prevádzky ropovodu Družba, ktorým prúdi ruská ropa do vnútrozemských štátov strednej Európy.

Podľa ukrajinskej strany bol ropovod poškodený počas januárových ruských útokov. Spor o energetiku zároveň komplikuje ďalšie rozhodnutia v Bruseli. Budapešť pre ropný spor s Kyjevom naďalej blokuje aj nový úver EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliónov eur a ďalší balík sankcií voči Moskve.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Európska únia predĺžila sankcie voči Rusku, Slovensko napokon upustilo od svojich námietok © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Pripravuje sa Peking na vojenskú operáciu? Tisíce čínskych rybárskych lodí sa zhromažďovali na mori
<< predchádzajúci článok
Desiatky múzeí a historických pamiatok boli počas útoku na Irán poškodené, UNESCO neskrýva obavy

