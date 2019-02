Profil prezidentského kandidáta Martina Daňa

Na archívnej snímke Martin Daňo. Foto: Wikipedia Martin Daňo Foto: Wikipedia Martin Daňo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - V sobotu 16. marca 2019 sa uskutoční prvé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky (SR) a v prípade, že v ňom žiadny z uchádzačov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, druhé kolo sa bude konať 30. marca. Návrhy kandidátov bolo možné doručiť do 31. januára do polnoci.TASR pri tejto príležitosti vydáva profily všetkých prezidentských kandidátov.Kandidatúru na post slovenskej hlavy štátu ohlásil Martin Daňo 16. februára 2018. Oficiálnym prezidentským kandidátom sa stal 24. januára tohto roku, keď predsedovi parlamentu predložil 16 poslaneckých podpisov. Daňa podpisom podporili Boris Kollár, Peter Pčolinský, Petra Krištúfková, Zuzana Šebová, Ľudovít Goga, Peter Štarchoň (všetci Sme rodina), Dušan Čaplovič, Ján Podmanický, Maroš Kondrót (všetci Smer-SD), Peter Pamula (SNS), Eduard Adamčík (Most-Híd), Peter Marček, Alena Bašistová, Martina Šimkovičová, Rastislav Holúbek a Juraj Kolesár (všetci nezaradení).Martin Daňo sa narodil 4. novembra 1976 v Humennom. Vzdelanie nadobudol na obchodnej akadémii v rodnom meste. Po ukončení štúdia sa pohyboval v priestoroch realitnej agentúry, reklamnej tvorby, výroby rôzneho softvéru či počítačov, vydavateľstva či v oblasti poradenstva priemyselných práv a ochranných známok. Navrhol desiatky firemných logotypov a firemných profilov.Založil občianske združenie Daňová reforma a spoločenský rozvoj, od roku 2015 premenované na Globálnu investigatívnu spravodajskú sieť (GINN). Je to združenie na ochranu verejného záujmu a investigatívnych novinárov. Predmetom Daňovho záujmu je aj tvorba videí, ktoré zverejňuje na portáli YouTube v rámci portálu GINN. V nich sa pohybuje v oblasti verejnej a štátnej správy, komunikuje s políciou, politikmi, sudcami, ale aj s občanmi.Špecializuje sa na vývoj a výskum v oblasti informačných technológií a tvorby softvéru. Je autorom mnohých zlepšovateľských postupov v oblasti spracovania dát a internetových systémov.V rokoch 1999 až 2002 pôsobil v Bratislave, kde sa venoval obchodom v oblasti nehnuteľností a internetu. Od roku 2003 má pobyt vo francúzskej metropole Paríži, ale naďalej pôsobí na Slovensku.Je držiteľom ocenenia WebAward v oblasti spracovania dát a internetových procesov.Martin Daňo počas konania sa prezidentských volieb v roku 2014 na svojom videu dokázal, že každý oprávnený volič môže hlasovať až trikrát (prvýkrát v mieste svojho trvalého bydliska na občiansky preukaz, druhý a tretí raz na dva rôzne cestové pasy).Vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v roku 2014 bol Martin Daňo nezávislým kandidátom strany Právo a spravodlivosť (PaS), mandát však nezískal.Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR) 19. februára 2015 rozhodol, že zrušením registrácie kandidáta Martina Daňa na post poslanca a primátora mesta Humenné v októbri 2014 došlo k porušeniu jeho práv. ÚS SR zrušil uznesenie Okresného súdu (OS) v Humennom a Daňovi priznal finančné zadosťučinenie. Voľby sa však v meste neopakovali.