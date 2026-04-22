|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 22.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Slavomír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. apríla 2026
Progresívci nepodporia novelu katastra, hovoria o riziku utajovania majetkov – VIDEO
Zuzana Števulová na tlačovej konferencii upozornila, že proti novele sa už od jej prípravy zdvihla vlna kritiky. Hnutie Progresívne ...
Zdieľať
Hnutie Progresívne Slovensko (PS) upozorňuje na riziká spojené s návrhom novely katastrálneho zákona, o ktorej má v stredu popoludní rokovať parlament. Zuzana Števulová na tlačovej konferencii upozornila, že proti novele sa už od jej prípravy zdvihla vlna kritiky.
„Kataster nehnuteľností a údaje, ktoré sú voľné prístupné z neho sú nezastupiteľné pri kontrole transparentnosti pri transparentnosti vládnutia, pri odhaľovaní potenciálnej korupcie," vyhlásila.
Reštriktívne opatrenia
Števulová uviedla, že novela zavádza viacero reštriktívnych opatrení, ktoré zasiahnu do práva verejnosti kontrolovať verejných funkcionárov. Po zavedení novely podľa nej zmiznú z údajov v katastri informácie o dátume narodenia a adresy vlastníka nehnuteľnosti, čo znemožní identifikovať konkrétnu osobu.
„Pristupovať k údajom z katastra budú môcť len ľudia s elektronickým občianskym preukazom alebo kontom, čo zabezpečí, že úrady budú vedieť, kto kedy a prečo sa zaujímal o daný majetok," dodala.
Utajenie majetku
Veľmi vážnym zásahom je podľa Števulovej aj zákaz majetkového profilovania. „Za informovanie o tom, či deklarovaný majetok politikov zodpovedá zápisom v katastri nehnuteľností, bude môcť hroziť pokuta, pri fyzických osobách až do 10-tisíc eur a pri právnických osobách to môže byť až 50-tisíc eur," poznamenala.
Podľa poslankyne sa vláda snaží uvedený zákon presadiť nie s cieľom ochrany ľudí, ale s cieľom zabezpečiť pre seba utajenie toho čo vlastnia a otvoriť ešte viac dvere korupcii.
„My v PS tento návrh zákona nepodporíme a poukazujeme aj na 20-tisíc podpisov, ktoré sa podarilo zozbierať, kde ľudia nesúhlasia s touto novelou a žiadajú vládu, aby ju stiahla," doplnila opozičná poslankyňa.
Ján Hargaš predstavil výsledky stretnutia s vedením katastra a poukázal na skutočnosti, že deklarovaná ochrana údajov uvedených v katastri nehnuteľností sa dá dosiahnuť aj inými spôsobmi ako prijatím predloženej novely.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci nepodporia novelu katastra, hovoria o riziku utajovania majetkov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Trápia vás kĺby? Biologická liečba využíva regeneračné schopnosti tela
Oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom majú už predbežný program. Kaliňák ubezpečil, že budú stáť výrazne menej ako doteraz
