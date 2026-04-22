Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 22.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Slavomír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

22. apríla 2026

Progresívci nepodporia novelu katastra, hovoria o riziku utajovania majetkov – VIDEO


Zuzana Števulová na tlačovej konferencii upozornila, že proti novele sa už od jej prípravy zdvihla vlna kritiky. Hnutie Progresívne ...



Zdieľať
22.4.2026


Hnutie Progresívne Slovensko (PS) upozorňuje na riziká spojené s návrhom novely katastrálneho zákona, o ktorej má v stredu popoludní rokovať parlament. Zuzana Števulová na tlačovej konferencii upozornila, že proti novele sa už od jej prípravy zdvihla vlna kritiky.

„Kataster nehnuteľností a údaje, ktoré sú voľné prístupné z neho sú nezastupiteľné pri kontrole transparentnosti pri transparentnosti vládnutia, pri odhaľovaní potenciálnej korupcie," vyhlásila.

Reštriktívne opatrenia


Števulová uviedla, že novela zavádza viacero reštriktívnych opatrení, ktoré zasiahnu do práva verejnosti kontrolovať verejných funkcionárov. Po zavedení novely podľa nej zmiznú z údajov v katastri informácie o dátume narodenia a adresy vlastníka nehnuteľnosti, čo znemožní identifikovať konkrétnu osobu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Pristupovať k údajom z katastra budú môcť len ľudia s elektronickým občianskym preukazom alebo kontom, čo zabezpečí, že úrady budú vedieť, kto kedy a prečo sa zaujímal o daný majetok," dodala.

Utajenie majetku


Veľmi vážnym zásahom je podľa Števulovej aj zákaz majetkového profilovania. „Za informovanie o tom, či deklarovaný majetok politikov zodpovedá zápisom v katastri nehnuteľností, bude môcť hroziť pokuta, pri fyzických osobách až do 10-tisíc eur a pri právnických osobách to môže byť až 50-tisíc eur," poznamenala.

Podľa poslankyne sa vláda snaží uvedený zákon presadiť nie s cieľom ochrany ľudí, ale s cieľom zabezpečiť pre seba utajenie toho čo vlastnia a otvoriť ešte viac dvere korupcii.

„My v PS tento návrh zákona nepodporíme a poukazujeme aj na 20-tisíc podpisov, ktoré sa podarilo zozbierať, kde ľudia nesúhlasia s touto novelou a žiadajú vládu, aby ju stiahla," doplnila opozičná poslankyňa.

Ján Hargaš predstavil výsledky stretnutia s vedením katastra a poukázal na skutočnosti, že deklarovaná ochrana údajov uvedených v katastri nehnuteľností sa dá dosiahnuť aj inými spôsobmi ako prijatím predloženej novely.


Zdroj: SITA.sk - Progresívci nepodporia novelu katastra, hovoria o riziku utajovania majetkov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Trápia vás kĺby? Biologická liečba využíva regeneračné schopnosti tela
<< predchádzajúci článok
Oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom majú už predbežný program. Kaliňák ubezpečil, že budú stáť výrazne menej ako doteraz

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 