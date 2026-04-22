 24hod.sk    Z domova

22. apríla 2026

Oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom majú už predbežný program. Kaliňák ubezpečil, že budú stáť výrazne menej ako doteraz


Tagy: Deň víťazstva nad fašizmom Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany SR Oslavy

Suma minuloročných osláv sa vyšplhala na 705-tisíc eur. Ministerstvo obrany chystá oslavy 81. výročia



22.4.2026 (SITA.sk) - Suma minuloročných osláv sa vyšplhala na 705-tisíc eur.


Ministerstvo obrany chystá oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Uskutočnia sa 10. mája v areáli Pamätníka a vojenského cintorína Háj-Nicovô a Akadémie Ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

Vláda v stredu rozhodla o organizačnom zabezpečení podujatia, ktoré zahŕňa zdravotnícke zabezpečenie a bezpečnostné opatrenia. Spoluorganizátormi osláv sú ministerstvo zdravotníctva a rezort vnútra.

Predbežný program


Oslavy majú už aj svoj predbežný program. O 11:00 sa uskutoční pietny akt kladenia vencov v areáli Pamätníka a vojenského cintorína Háj-Nicovô. O 13:00 odštartuje slávnostný program s príhovormi hostí v areáli Akadémie Ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.

Pre návštevníkov sú prichystané statické a dynamické ukážky vojenskej techniky a súčasťou programu bude aj slávnostná vojenská prísaha. Odprezentujú sa aj kluby vojenskej histórie a pripravený bude aj kultúrny a sprievodný program.

Koľko budú oslavy stáť?


"Pripomínaním si tejto významnej historickej udalosti vzdávame česť tisícom Slovákov a príslušníkom národností žijúcich na území Slovenska, ktorí sa počas druhej svetovej vojny zapojili do bojov proti nacistickému Nemecku a jeho satelitom, a to nielen v československých vojenských jednotkách v zahraničí, v povstaleckej 1. čs. armáde na Slovensku a v domácom partizánskom hnutí, ale aj v armádach iných štátov protifašistickej koalície či v hnutiach odporu na území okupovaných krajín," uviedlo ministerstvo obrany.

Koľko budú tohtoročné oslavy presne stáť minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) nateraz nevedel povedať. Po rokovaní vláda ubezpečil, že tento rok budú stáť výrazne menej ako po minulé roky. "Jednak sa snažíme byť čo najefektívnejší, ale výhodou je, že tentokrát to organizujeme vo vlastných priestoroch. Bude to, samozrejme, dramaticky iné číslo," dodal minister. Suma minuloročných osláv sa vyšplhala na 705-tisíc eur.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/oslavy-80-vyrocia-vitazstva-nad-fasizmom-v-piestanoch-fotografie/">Oslavy 80. výročia víťazstva nad fašizmom v Piešťanoch (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom majú už predbežný program. Kaliňák ubezpečil, že budú stáť výrazne menej ako doteraz © SITA Všetky práva vyhradené.

