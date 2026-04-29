Streda 29.4.2026
Meniny má Lea
29. apríla 2026
Pellegrini, Plenković a Nawrocki na samite v Dubrovníku. Hlas krajín Trojmoria by mal znieť v Európe hlasnejšie – VIDEO, FOTO
Hlas krajín Trojmoria by podľa prezidenta Petra Pellegriniho mal znieť na európskej pôde hlasnejšie. Prezident to uviedol na tlačovej konferencii s predsedom vlády Chorvátskej republiky Andrejom Plenkovićom a prezidentom Poľskej republiky Karolom Nawrockim po plenárnom zasadnutí Iniciatívy Trojmoria v chorvátskom Dubrovníku. Pellegrini podotkol, že pre SR ako krajinu bez prístupu k moru je prepojenie so susedmi kľúčové pre prežitie a ďalšie fungovanie.
Hlas krajín Trojmoria by podľa prezidenta Petra Pellegriniho mal znieť na európskej pôde hlasnejšie. Prezident to uviedol na tlačovej konferencii s predsedom vlády Chorvátskej republiky Andrejom Plenkovićom a prezidentom Poľskej republiky Karolom Nawrockim po plenárnom zasadnutí Iniciatívy Trojmoria v chorvátskom Dubrovníku. Pellegrini podotkol, že pre SR ako krajinu bez prístupu k moru je prepojenie so susedmi kľúčové pre prežitie a ďalšie fungovanie.
Spolupráca presahuje do ďalších oblastí
„Nejde len o prepojenie cestné či železničné, ale napríklad aj prepojenie v oblasti energií, čo sa ukázalo aj počas nedávnej ropnej krízy,“ dodal Pellegrini a pripomenul, že to bol práve ropovod Adria, ktorý umožnil prístupu a dovozu ropy z prístavov v Chorvátsku priamo do rafinérie na Slovensku v Bratislave.
„Bez tohto energetického prepojenia by sme mali v našom regióne problém. Každý jeden deň sa presviedčame o tom, že investície do nášho prepojenia, do konektivity, sú dobre investované peniaze. A ešte raz opakujem, nie sú žiadnym luxusom, ale sú podmienkou fungovania a prežitia nášho regiónu v tomto zložitom geopolitickom prostredí,“ dodal Pellegrini.
Prepojenie bolo síce nosnou témou rokovaní, no spolupráca sa posúva aj do ďalších oblastí. Ako príklad prezident uviedol energetické prepojenie, digitálne prepojenie, moderné technológie či umelú inteligenciu. Krajiny vidia priestor na zintenzívnenie spolupráce v oblasti obrany či energetickej bezpečnosti.
Konkurencieschopnosť EÚ
„Tu sa ukazuje, že je dôležité, aby sme aj s príchodom moderných technológií mali navzájom prepojené energetické sústavy s vysokou kapacitou prenosu elektrickej energie, ale aby sme budovali aj nové zdroje elektrickej energie,“ doplnil Pellegrini s tým, že Chorvátsko plánuje výstavbu nového dátového centra umelej inteligencie, čo si bude žiadať nové energetické kapacity.
Rovnaký plán výstavby je aj na Slovensku, toto je preto oblasť, kde Pellegrini vidí priestor na intenzívnu spoluprácu krajín Trojmoria. Prezident podotkol, že aj Slovensko bude počas svojho predsedníctve v Iniciatíve Trojmoria pokračovať v tom, aby krajiny prispievali ku konkurencieschopnosti aj samotnej EÚ.
Spoločný ekonomický rast
„Krajiny iniciatívy sú integrálnou súčasťou EÚ, prešli si obdobím reforiem, adaptácie a poučili sa aj z chýb. Hlas krajín Trojmoria by mal znieť ešte hlasnejšie a vážnejšie aj na pôde EÚ. Nie EÚ nejakým spôsobom rozkladať, naopak, priniesť hlas rozumu a triezvy pohľad na to, čo by EÚ mohla robiť lepšie, aby sme v danom regióne boli v rámci svetového globálneho usporiadania ako Európa konkurencieschopní,“ dodal prezident.
Zdôraznil, že krajiny iniciatívy spoločne dosahujú ekonomický rast, zatiaľ čo západné ekonomiky sú v recesii alebo v nulovom hospodárskom raste. To, čo je podľa prezidenta dôležité je sústredenie sa aj na investovanie do ľudského kapitálu, prípravy ľudí, aby krajiny mohli popri infraštruktúre ponúknuť svetu aj vzdelaných mladých ľudí.
Od vraždy Róberta Remiáša uplynulo 30 rokov. Prípad dodnes nemá vinníka, spája sa s Mečiarovými amnestiami
Protidrogová jednotka od skorého rána zasahuje v rámci akcie Medelin, zadržala šesť podozrivých – FOTO
