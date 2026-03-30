Pondelok 30.3.2026
Meniny má Vieroslava
30. marca 2026
Protikorupčná jednotka obvinila jednu osobu z neoprávneného využitia eurofondov za takmer milión eur – FOTO
Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia ...
30.3.2026 (SITA.sk) - Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru v súčasnosti obvinila jednu osobu zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie spolu so zločinom subvenčného podvodu. Ako informoval hovorca prezídia Policajného zboru Roman Hájek, obvinenie súvisí s projektom „Modernizácia mliekarenskej výroby“, ktorý bol financovaný nenávratným finančným príspevkom z eurofondov.
Polícia realizovala rozsiahlu akciu pod krycím názvom „TECHNOLÓG“ začiatkom septembra 2025 na území Prešovského kraja, počas ktorej zaistila viacero dôležitých dôkazov pre trestné konanie. Podľa hovorcu policajného prezídia sa finančné prostriedky určené na tento projekt mohli použiť neoprávnene, čím vznikla škoda v celkovej výške takmer 976-tisíc eur.
Z tejto sumy pripadá takmer 732-tisíc eur na finančné prostriedky z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a približne 244-tisíc eur pochádza zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Procesný dozor v predmetnej veci vykonáva Európska prokuratúra. Vyšetrovanie pokračuje a momentálne nie je možné poskytnúť ďalšie detaily.
Zdroj: SITA.sk
Podozrenie z neoprávneného použitia financií
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Riaditeľka verejnoprávneho telerozhlasu Flašíková adresovala umeleckej obci otvorený list
Riaditeľka verejnoprávneho telerozhlasu Flašíková adresovala umeleckej obci otvorený list
<< predchádzajúci článok
SNS chce sprísniť prieskumy verejnej mienky, zavádza sankcie aj nové pravidlá transparentnosti
SNS chce sprísniť prieskumy verejnej mienky, zavádza sankcie aj nové pravidlá transparentnosti