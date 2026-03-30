Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 30.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vieroslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 Z domova

30. marca 2026

Protikorupčná jednotka obvinila jednu osobu z neoprávneného využitia eurofondov za takmer milión eur – FOTO



Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia ...



Zdieľať
659640893_1375321377966760_46928896190112465_n 676x375 30.3.2026 (SITA.sk) - Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru v súčasnosti obvinila jednu osobu zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie spolu so zločinom subvenčného podvodu. Ako informoval hovorca prezídia Policajného zboru Roman Hájek, obvinenie súvisí s projektom „Modernizácia mliekarenskej výroby“, ktorý bol financovaný nenávratným finančným príspevkom z eurofondov.

Podozrenie z neoprávneného použitia financií


Polícia realizovala rozsiahlu akciu pod krycím názvom „TECHNOLÓG“ začiatkom septembra 2025 na území Prešovského kraja, počas ktorej zaistila viacero dôležitých dôkazov pre trestné konanie. Podľa hovorcu policajného prezídia sa finančné prostriedky určené na tento projekt mohli použiť neoprávnene, čím vznikla škoda v celkovej výške takmer 976-tisíc eur.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Z tejto sumy pripadá takmer 732-tisíc eur na finančné prostriedky z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a približne 244-tisíc eur pochádza zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Procesný dozor v predmetnej veci vykonáva Európska prokuratúra. Vyšetrovanie pokračuje a momentálne nie je možné poskytnúť ďalšie detaily.



Zdroj: SITA.sk - Protikorupčná jednotka obvinila jednu osobu z neoprávneného využitia eurofondov za takmer milión eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Riaditeľka verejnoprávneho telerozhlasu Flašíková adresovala umeleckej obci otvorený list
<< predchádzajúci článok
SNS chce sprísniť prieskumy verejnej mienky, zavádza sankcie aj nové pravidlá transparentnosti

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 