Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 30.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vieroslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 Z domova

30. marca 2026

SNS chce sprísniť prieskumy verejnej mienky, zavádza sankcie aj nové pravidlá transparentnosti


Tagy: Maďarský premiér Návrh zákona Premiér Slovenskej republiky Prieskum preferencií politických strán prieskum verejnej mienky

Zdieľať
65f80a92db140554620688 676x451 30.3.2026 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) predložila do parlamentu návrh zákona, ktorý má zaviesť prísnejšie pravidlá pre prieskumy verejnej mienky s politickým obsahom. Pod návrhom sú podpísaní poslanci Roman Michelko, Dagmar Kramplová, Andrej Danko a Adam Lučanský.


Podľa predkladateľov má byť po novom jasne identifikovateľné, kto prieskum realizoval, objednal a zaplatil, ako aj to, na základe akých dát a metód vznikol. Zákon sa má vzťahovať aj na prieskumy publikované zo zahraničia, pokiaľ sú zjavne určené slovenskému publiku. Národniari chcú zaviesť aj sankčný mechanizmus.

Sankcie a dohľad štátu


Výška sankcií sa má odvíjať od závažnosti porušenia, pričom prísnejšie postihy hrozia pri opakovaných deliktoch. Pokuty sú v rôznych hraniciach - do 2 000 eur do 20-tisíc eur alebo pri opakovanom spáchaní deliktu do dvoch rokov až do 100-tisíc eur. Výkon dohľadu navrhuje SNS zveriť Štatistickému úradu SR, pri ktorom by vznikla kontrolná komisia pre prieskumy verejnej mienky.

Návrh zavádza minimálne štandardy pre zber dát. Pri zverejnení výsledkov budú povinne uvádzané kľúčové informácie, ako napríklad veľkosť a štruktúra vzorky, spôsob zberu dát či presné znenie otázok. Ak sa výsledky nezverejnia do 30 dní od ukončenia zberu, vznikne oznamovacia povinnosť voči orgánu dohľadu.

Legislatíva tiež zakazuje spájať politické prieskumy s marketingovými alebo predajnými aktivitami. Zároveň sa zdôrazňuje dobrovoľnosť účasti respondentov a zavádzajú sa pravidlá pre ochranu maloletých či obmedzenia pri zaznamenávaní odpovedí. Navrhovaná právna úprava má podľa predkladateľov zvýšiť dôveryhodnosť politických prieskumov a umožniť verejnosti lepšie posudzovať ich výpovednú hodnotu. V prípade schválenia nadobudne zákon účinnosť od 1. januára 2027.

Fico by prieskumy úplne zrušil


Premiér Robert Fico sa vo svojom najnovšom videu na sociálnej sieti vyjadril, že prieskumy preferencií politických strán by úplne zrušil. Podľa neho sú nepresné a zavádzajúce.

„Podobne ako pri nedeľných politických relácií, ktoré by som kvôli ukľudneniu spoločnosti zrušil za sekundu, no nenachádzam v tejto myšlienke podporu prakticky u nikoho, ani tých zarytých KDH-ákov, ktorí by mali nedeľu svätiť ako prví, by som bol aj za zrušenie prieskumov verejnej mienky. Sú absolútne nepresné, nikdy nezodpovedajú reálnemu výsledku vo voľbách a len zbytočne iritujú,“ vyjadril sa Fico. Agentúry sú podľa neho schopné v priebehu dvoch dní zverejniť prieskumy, ktoré majú odchýlky tri – štyri percentá.

Zdôraznil, že strana Smer nikdy nekomentuje prieskumy, či už sú priaznivé, alebo nie. „Pamätám si totiž situácie, keď nám agentúry ponúkali zvýšenie prieskumu za nasledujúcu cenu – každé percento naviac za 10-tisíc eur,“ vyhlásil. Podľa Fica majú ďaleko od pravdy aj prieskumy v Maďarsku, kde sa konajú parlamentné voľby 12. apríla.

„Podľa prieskumov sa Viktor Orbán nedostane pomaly ani do parlamentu. Keby som si však išiel staviť do stávkovej kancelárie, stavil by som práve na víťazstvo Viktora Orbána,“ povedal na margo svojho dlhodobého spojenca.


Zdroj: SITA.sk - SNS chce sprísniť prieskumy verejnej mienky, zavádza sankcie aj nové pravidlá transparentnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 