Pondelok 30.3.2026
Meniny má Vieroslava
30. marca 2026
SNS chce sprísniť prieskumy verejnej mienky, zavádza sankcie aj nové pravidlá transparentnosti
Tagy: Maďarský premiér Návrh zákona Premiér Slovenskej republiky Prieskum preferencií politických strán prieskum verejnej mienky
Slovenská národná strana (SNS) predložila do parlamentu návrh zákona, ktorý má zaviesť prísnejšie pravidlá pre
30.3.2026 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) predložila do parlamentu návrh zákona, ktorý má zaviesť prísnejšie pravidlá pre prieskumy verejnej mienky s politickým obsahom. Pod návrhom sú podpísaní poslanci Roman Michelko, Dagmar Kramplová, Andrej Danko a Adam Lučanský.
Podľa predkladateľov má byť po novom jasne identifikovateľné, kto prieskum realizoval, objednal a zaplatil, ako aj to, na základe akých dát a metód vznikol. Zákon sa má vzťahovať aj na prieskumy publikované zo zahraničia, pokiaľ sú zjavne určené slovenskému publiku. Národniari chcú zaviesť aj sankčný mechanizmus.
Sankcie a dohľad štátu
Výška sankcií sa má odvíjať od závažnosti porušenia, pričom prísnejšie postihy hrozia pri opakovaných deliktoch. Pokuty sú v rôznych hraniciach - do 2 000 eur do 20-tisíc eur alebo pri opakovanom spáchaní deliktu do dvoch rokov až do 100-tisíc eur. Výkon dohľadu navrhuje SNS zveriť Štatistickému úradu SR, pri ktorom by vznikla kontrolná komisia pre prieskumy verejnej mienky.
Návrh zavádza minimálne štandardy pre zber dát. Pri zverejnení výsledkov budú povinne uvádzané kľúčové informácie, ako napríklad veľkosť a štruktúra vzorky, spôsob zberu dát či presné znenie otázok. Ak sa výsledky nezverejnia do 30 dní od ukončenia zberu, vznikne oznamovacia povinnosť voči orgánu dohľadu.
Legislatíva tiež zakazuje spájať politické prieskumy s marketingovými alebo predajnými aktivitami. Zároveň sa zdôrazňuje dobrovoľnosť účasti respondentov a zavádzajú sa pravidlá pre ochranu maloletých či obmedzenia pri zaznamenávaní odpovedí. Navrhovaná právna úprava má podľa predkladateľov zvýšiť dôveryhodnosť politických prieskumov a umožniť verejnosti lepšie posudzovať ich výpovednú hodnotu. V prípade schválenia nadobudne zákon účinnosť od 1. januára 2027.
Fico by prieskumy úplne zrušil
Premiér Robert Fico sa vo svojom najnovšom videu na sociálnej sieti vyjadril, že prieskumy preferencií politických strán by úplne zrušil. Podľa neho sú nepresné a zavádzajúce.
„Podobne ako pri nedeľných politických relácií, ktoré by som kvôli ukľudneniu spoločnosti zrušil za sekundu, no nenachádzam v tejto myšlienke podporu prakticky u nikoho, ani tých zarytých KDH-ákov, ktorí by mali nedeľu svätiť ako prví, by som bol aj za zrušenie prieskumov verejnej mienky. Sú absolútne nepresné, nikdy nezodpovedajú reálnemu výsledku vo voľbách a len zbytočne iritujú,“ vyjadril sa Fico. Agentúry sú podľa neho schopné v priebehu dvoch dní zverejniť prieskumy, ktoré majú odchýlky tri – štyri percentá.
Zdôraznil, že strana Smer nikdy nekomentuje prieskumy, či už sú priaznivé, alebo nie. „Pamätám si totiž situácie, keď nám agentúry ponúkali zvýšenie prieskumu za nasledujúcu cenu – každé percento naviac za 10-tisíc eur,“ vyhlásil. Podľa Fica majú ďaleko od pravdy aj prieskumy v Maďarsku, kde sa konajú parlamentné voľby 12. apríla.
„Podľa prieskumov sa Viktor Orbán nedostane pomaly ani do parlamentu. Keby som si však išiel staviť do stávkovej kancelárie, stavil by som práve na víťazstvo Viktora Orbána,“ povedal na margo svojho dlhodobého spojenca.
Zdroj: SITA.sk - SNS chce sprísniť prieskumy verejnej mienky, zavádza sankcie aj nové pravidlá transparentnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Protikorupčná jednotka obvinila jednu osobu z neoprávneného využitia eurofondov za takmer milión eur – FOTO
Hypotéza majonéza – alebo veľkonočný návod na to, ako si neprivolať uhorskú chorobu
