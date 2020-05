Prvé znova potvrdené mená Colours of Ostrava 2021: Martin Garrix, Wardruna, Fatoumata Diawara aj Dubioza Kolektiv

holandský DJ a jedna z najväčších osobností súčasnej tanečnej hudby Martin Garrix, nórska kapela Wardruna čerpajúca zo severskej mytológie, vplyvná speváčka a gitaristka z Mali s nomináciami na Grammy Fatoumata Diawara, austrálska speváčka Tones and I preslávená hitom Dance Monkey, divoká formácia z Bosny Dubioza Kolektiv, holandský DJ a producent Bakermat, grécka speváčka, herečka a tanečnica Marina Satti sprevádzaná polyfónnou ženskou vokálnou skupinou Fonés a maďarskí rockeri Ivan and The Parazol.

“Som rada, že prvé znova potvrdené mená môžeme ohlásiť tak skoro po presune festivalu. Jednania so zástupcami kapiel sú veľmi ústretové, je cítiť, že v súčasnej situácii sme všetci na jednej lodi,” hovorí riaditeľka festivalu Zlata Holušová. “Vďaka tomu verím, že ďalší účinkujúci na budúci rok budú veľmi rýchlo nasledovať,” zdôrazňuje s tým, že snahou festivalu je presunúť na 2021 väčšinu pripraveného programu vrátane všetkých hlavných hviezd a ďalších účinkujúcich. “Tohtoročný program nemôže skončiť len na plagátoch, a preto sme maximálne odhodlaní ho zrealizovať v roku 2021,” vyhlásila pri oznámení presunu Zlata Holušová.

Devätnásty ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční od 14. do 17. júla 2021 v unikátnej industriálnej oblasti ostravských Dolních Vítkovic. Na rovnaký termín sa presunulo aj medzinárodné fórum Meltingpot, ktoré sa koná po boku festivalu v jeho areáli. Nebude opäť chýbať tradične bohatý sprievodný program - divadlá, workshopy, filmy či výtvarné inštalácie. Celkovo by sa v areáli Dolních Vítkovic malo uskutočniť cez 450 programových bodov na 24 vonkajších aj krytých scénach.

Zakúpené vstupenky na Colours of Ostrava 2020 platia automaticky aj na budúci rok. Zároveň sú už vo festivalovom e-shope k zakúpeniu štvordňové vstupenky na Colours of Ostrava 2021. V súčasnej dobe môžu fanúšikovia na sociálnych sieťach sledovať Colours TV s koncertami, živými reláciami a materiálmi z archívu. Fórum Meltingpot prináša zaujímavé online rozhovory s rôznymi osobnosťami.

