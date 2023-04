Putin podpísal dekrét, ktorý umožní deportáciu Ukrajincov z okupovaných oblastí

Hrozba pre národnú bezpečnosť

Genocídny charakter vojny

28.4.2023 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin podpísal dekrét, ktorý umožňuje deportáciu ukrajinských občanov z území vyhlásených za anektované Ruskom, a to v prípade, ak budú považovaní za „hrozbu pre národnú bezpečnosť“. Referuje o tom spravodajský web CNN.Podľa dekrétu zverejneného online budú obyvatelia z anektovaných území v Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti, ktorí neprijali ruské občianstvo, považovaní za cudzincov.V texte sa píše, že môžu byť vyhostení z „Ruska“, ak budú predstavovať hrozbu pre národnú bezpečnosť, a to aj v prípade, že obyvatelia v týchto oblastiach budú podľa ruských úradov obhajovať „násilnú zmenu ústavného poriadku Ruskej federácie, plánovanie alebo financovanie teroristických útokov alebo extrémistických zločinov“.Dekrét tiež stanovuje, že Ukrajinci žijúci v týchto oblastiach, ktorí nemajú ruský pas, budú musieť požiadať o povolenie na pobyt. Budú musieť podstúpiť registráciu odtlačkov prstov a odovzdať balík dokumentov preložených do ruštiny. Ukrajinskí predstavitelia opakovane uviedli, že ľuďom žijúcim v oblastiach okupovaných Ruskom sú odopierané služby, keď nemajú ruské doklady.„Okupant sa zmocnil časti cudzieho územia, zabil určitý počet civilistov a ďalších po tisíckach násilne vyhadzuje z ich domovov. Len preto, že sa nechcú stať 'občanmi krajiny vrahov'. Deje sa proces zmeny etnického zloženia týchto území, do ktorých sa presídľujú Rusi. Je to zjavný dôkaz genocídneho charakteru tejto vojny,“ uviedol na Twitteri poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského