Čaputová a Pavel pricestovali na návštevu Kyjeva

Prezidentka SR Zuzana Čaputová spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom v piatok ráno pricestovali na návštevu Kyjeva.



Čaputová a Pavel dorazili do Kyjeva vlakom. Na programe majú okrem iného stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Informáciu o ich príchode potvrdil aj hovorca prezidentky Martin Strižinec.



Pre Petra Pavla, ktorý bol do úradu prezidenta ČR uvedený v marci tohto roku, je to prvá cesta na Ukrajinu. Čaputová už Kyjev navštívila vlani v máji.

„Je to naša prvá spoločná zahraničná cesta a som rada, že smeruje práve na Ukrajinu. Asi niet dvoch bližších národov na svete ako Slováci a Česi. Naše vzťahy sú hlboké, pevné a posilnené o spoločnú historickú skúsenosť s fašizmom, okupáciou, komunizmom, budovaním demokracie a napokon o pokojné, mierumilovné rozdelenie spoločného štátu. Túto symboliku vzájomného rešpektu, priateľstva a partnerstva dnes spoločne prinášame do Kyjeva,“ napísala Čaputová k návšteve.

„Naše posolstvo je jasné: s Ukrajinou nás spája nielen hranica a spoločná minulosť, ale aj spoločná budúcnosť,“ dodala prezidentka.

Pavel aj Čaputová zvolili rovnaký spôsob dopravy ako ďalší európski a svetoví štátnici, ktorí Ukrajinu v posledných mesiacoch navštívili. Vládnymi špeciálmi sa dopravili na poľské letisko Rzeszów, odkiaľ ich policajná kolóna priviezla na vlak do mesta Przemyśl.

Cestu sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia. Niekoľkočlenný tím oboch prezidentov strážia ozbrojení ochrancovia. Termín návštevy nemohol byť vopred zverejnený a cestujúci vo vlaku museli mať vypnuté telefóny pre riziko ich zamerania.



Pavel a Čaputová na návštevu Kyjeva pricestovali po tom, čo sa celé územie Ukrajiny v noci na piatok stalo terčom leteckých útokov. Protivzdušná obrana bola aktivovaná aj v hlavnom meste Kyjev. Kyjevská samospráva uviedla, že nad mestom bolo zneškodnených 11 striel a dva drony.

Správu budeme aktualizovať