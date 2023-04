Ruské stroje Su-27 a Il-20 lietali nad Baltským morom bez signálu transpondéra

26.4.2023 (SITA.sk) -Nemecké a britské stíhačky zachytili v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Baltským morom tri ruské lietadlá. V stredu to oznámili nemecké ozbrojené sily, informuje spravodajský portál CNN.Dva armádne stroje Su-27 a jeden Il-20 „opäť lietali bez signálu transpondéra", konštatovala nemecká armáda prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter.Keďže členské krajiny Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Estónsko, Lotyšsko a Litva nemajú vlastné stíhačky, bezpečnosť vzdušného priestoru nad Baltským morom od roku 2004 zaisťuje obranná aliancia. Spojenci preto pravidelne vysielajú lietadlá a personál do pobaltských krajín susediacich s Ruskom.Začiatkom apríla, po ôsmich mesiacoch, odovzdali nemecké ozbrojené sily velenie misie vzdušného dozoru NATO Veľkej Británii. Nemecké vzdušné sily ju však budú ďalej podporovať do konca mesiaca.