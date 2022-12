Putin sa premával po poškodenom Krymskom moste, chcel tak zvýšiť ruskú morálku

5.12.2022 - Ruský vodca Vladimir Putin sa v pondelok pokúsil zvýšiť ruskú morálku prejazdom cez most spájajúci ruskú pevninu s nelegálne anektovaným ukrajinským polostrovom Krym, ktorý v októbri poškodil výbuch nákladného auta.Počas jazdy diskutoval o opravách mosta s Maratom Chusnulinom, ruským podpredsedom vlády zodpovedným za projekt, pričom tento rozhovor odvysielala ruská televízia.Putin taktiež hovoril s robotníkmi, ktorí sa podieľajú na obnove 19-kilometrového mosta, ktorý je hlavnou zásobovacou trasou smerom na Krym.Vzhľadom na ukrajinské hrozby začatia nových útokov na most Putin zdôraznil potrebu vybudovať diaľnicu pozdĺž pobrežia Azovského mora, ktorá by spojila Krym s regiónmi na juhu Ruska, uviedol Kremeľ.