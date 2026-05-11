Pondelok 11.5.2026
Meniny má Blažena
11. mája 2026
Pellegrini sa stretol s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom, vyzdvihol partnerstvo oboch krajín – VIDEO, FOTO
Prezident SR Peter Pellegrini sa stretol ...
Prezident SR Peter Pellegrini sa stretol s prezidentom Rakúska Alexandrom Van der Bellenom. Počas rokovania vyzdvihla slovenská hlava štátu partnerstvo oboch krajín, a to nielen po geografickej, ale aj politickej a ľudskej stránke. Pellegrini tiež zdôraznil, že spoločne oba štáty majú potenciál byť regiónom, ktorý udáva smer v oblasti inovácií, udržateľnej mobility aj inteligentných riešení pre každodenný život. Van der Bellen je na oficiálnej návšteve Slovenska.
Ako informovali z Kancelárie prezidenta (KP) SR, hlavy štátov sa na spoločnom stretnutí venovali najmä budúcnosti Európskej únie, medzi iným aj politike hlbšej integrácie a práva veta, či stredoeurópskej spolupráci a automobilovému priemyslu. Podľa Pellegriniho Európska únia v súčasnosti stojí, v kontexte meniaceho sa medzinárodného prostredia, na križovatke.
Obavy zo straty práva veta
Slovenská hlava štátu je tiež toho názoru, že veľkí hráči presadzujú svoje záujmy a je len na nás, ako sa k tomu postavíme. „My všetci vrátane Slovenska sa musíme rozhodnúť, či zmeníme spoločne Európsku úniu na rešpektovaného hráča, ktorý je aktívnou súčasťou na tvorbe riešení medzinárodných a bezpečnostných výziev, alebo budeme len vo vleku záujmov iných silných,” skonštatoval. Za jednu zo zahraničnopolitických výziev pre oboch prezidentov Pellegrini označil aj Európsku úniu a jej politiku rozširovania. Myslí si, že by mala vytvárať pásmo stability a spolupráce.
Slovenský prezident tiež svojho rakúskeho kolegu informoval o obozretnom postoji Slovenska k hlbšej integrácii členských štátov v oblastiach zahraničnej politiky či obrany. „Ako malá krajina a jeden z tých novších členov Európskej únie máme obavy, že ak by došlo k väčšej integrácii a k prijatiu princípu rozhodovania väčšiny v týchto dôležitých oblastiach, mohlo by Slovensko stratiť svoj hlas a svoje miesto za rokovacím stolom,“ vravel Pellegrini.
Akcentoval tiež, že na Slovensku prevláda názor zachovania práva veta pre členské štáty ako SR aj v oblastiach ako spoločná obranná či zahraničná politika. Uviedol aj to, že záujem na rozvoji nášho regiónu a posilnení Únie potvrdí aj utorkový samit Slavkovského formátu v Bratislave, na ktorom sa okrem neho a Van der Bellena zúčastní aj český prezident.
Diskutovali aj o ekonomike a investíciách
Hlavy oboch štátov diskutovali aj o ekonomickej spolupráci medzi krajinami. Pellegrini poukázal, že Rakúsko je kľúčovým partnerom Slovenska a jeho tretím najväčším zahraničným investorom. Podľa jeho slov u nás dosiaľ rakúske spoločnosti preinvestovali vyše 7,5 miliárd eur a vytvárajú u nás viac než 48-tisíc priamych pracovných miest. Podotkol tiež, že hoci je rakúsky kapitál dôležitý pre fungovanie slovenskej ekonomiky, obchodné vzťahy sú obojstranne výhodné.
„Slovensko vlani vyviezlo tovar v hodnote viac ako 6 miliárd eur, zatiaľ čo dovoz z Rakúska predstavoval 3 miliardy eur. Toto výrazné aktívne saldo svedčí o vysokej konkurencieschopnosti slovenských firiem na náročnom rakúskom trhu,“poukázal s tým, že v súčasnosti v Rakúsku pôsobí viac ako 700 slovenských firiem.
V tejto súvislosti prezidenti diskutovali aj o projektoch, ktoré pomôžu obyvateľom oboch krajín. „Spoločnými prioritami sú dobudovanie a zefektívnenie cezhraničnej dopravnej infraštruktúry, ale aj teraz tak extrémne dôležitá energetická bezpečnosť, dekarbonizácia, ako aj zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu v obidvoch krajinách, najmä v automobilovom sektore, ktorý dnes prechádza zásadnou transformáciou,“ spresnil Pellegrini.
Rakúsko môže byť inšpiráciou
Slovenská hlava štátu poukázala aj na to, že osudy oboch štátov sú nerozlučne späté už po stáročia, podľa neho ich na bilaterálnej úrovni spája množstvo tém. Podľa jeho slov sa prioritne zameriavajú na témy, kde je kľúčová synergia, napríklad lepšia dopravná konektivita, modernizácia dopravnej infraštruktúry či vzájomná pomoc záchranných a zdravotných zložiek v pohraničí, ako aj rozvoj cezhraničnej spolupráce.
Pellegrini je toho názoru, že Rakúsko nám môže byť inšpiráciou. „Od duálneho vzdelávania, cirkulárnej ekonomiky až po zelené inovácie, kde je Rakúsko nielen európskym, ale mnohokrát aj svetovým lídrom. Máme preto veľmi jasný záujem posilňovať odborný dialóg aj na expertnej a sektorovej úrovni,“ zdôraznil.
V závere Pellegrini poďakoval Van der Bellenovi za jeho priateľstvo, ktoré dlhé roky Slovensku prejavuje, a tiež aj za nadštandardné, priateľské a ľudské vzťahy na úrovni prezidentov. „V rámci dnešného programu prezident SR spoločne s rakúskym prezidentom položili veniec k Hrobu neznámeho vojaka na Rázusovom nábreží v Bratislave. Rakúska hlava štátu sa stretla s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim a predsedom vlády SR Robertom Ficom,” uzatvára KP SR.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa stretol s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom, vyzdvihol partnerstvo oboch krajín – VIDEO, FOTO
