Viazanosť na 24 mesiacov už prestáva byť v móde. Čo sa oplatí viac?


Ešte pred pár rokmi boli dvojročné viazanosti pri mobilných paušáloch viac než štandardom. Operátori lákali zákazníkov na "výhodnejšie" ceny, dotované telefóny či rôzne bonusy výmenou za ...



gettyimages 2219950113 676x451 18.5.2026 (SITA.sk) - Ešte pred pár rokmi boli dvojročné viazanosti pri mobilných paušáloch viac než štandardom.


Operátori lákali zákazníkov na "výhodnejšie" ceny, dotované telefóny či rôzne bonusy výmenou za záväzok na 24 mesiacov. Dnes je situácia výrazne iná.

Trh je dynamickejší, ceny sa menia rýchlejšie ako kedysi a spotrebitelia začínajú premýšľať oveľa pragmatickejšie. Otázka už neznie, čo všetko operátor pridá navyše, ale či sa človek vôbec chce na dva roky niekomu upísať.

Doba sa zrýchlila. A s ňou aj očakávania zákazníkov


Správanie ľudí sa za posledné roky dramaticky zmenilo. Streamovacie služby, predplatné aplikácií či online nakupovanie naučili zákazníkov fungovať flexibilne mesiac čo mesiac. Ak niečo nedáva zmysel, jednoducho odídu. Bez papierovania, sankcií a dlhodobých záväzkov. Práve preto začína byť 24-mesačná viazanosť pre mnohých ľudí skôr psychologickou brzdou než benefitom. V čase, keď sa menia ceny energií, hypoték či bežných životných nákladov, chcú mať domácnosti väčšiu kontrolu nad svojimi mesačnými výdavkami. A telekomunikačné služby v čase silnej konsolidácie by nemali byť výnimkou.

Lacnejší paušál nemusí byť v skutočnosti lacnejší


Operátori často argumentujú tým, že viazanosť prináša nižšiu cenu. Rozdiel však v mnohých prípadoch nie je taký výrazný, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Spotrebiteľ si zároveň často neuvedomuje, že počas dvoch rokov sa jeho potreby môžu výrazne zmeniť.

Na trhu sa môže objaviť výhodnejšia ponuka, človek začne využívať menej dát alebo zistí, že si dlhodobo platí za služby, ktoré v skutočnosti vôbec nepotrebuje. Práve "preplácanie za istotu" je dnes jednou z najdiskutovanejších tém v segmente telekomunikácií. Ľudia totiž čoraz viac sledujú, koľko ich jednotlivé služby reálne stoja a či z nich dostávajú adekvátnu hodnotu.

Práve pri viazaných paušáloch si veľa ľudí neuvedomí, že počas dvoch rokov môžu za služby zaplatiť stovky eur navyše. Aj malý mesačný rozdiel sa pri dlhodobom záväzku výrazne násobí. Čoraz viac zákazníkov preto začína premýšľať, či sa im viazanosť vôbec oplatí a preto práve flexibilita sa stáva novým benefitom.

Zákazníci prestávajú byť lojálni k značkám


Kým kedysi bolo bežné zostať pri jednom operátorovi celé roky, dnes je situácia iná. Rozhoduje najmä pomer ceny a hodnoty. Podobný trend vidno aj v bankovníctve, streamovacích službách či poisťovníctve. Spotrebitelia si porovnávajú ponuky oveľa aktívnejšie a nemajú problém zmeniť poskytovateľa, ak im to prinesie lepšie podmienky. Dôležitým faktorom je aj jednoduchosť. Čím menej komplikácií, tým lepšie. Dlhé viazanosti, dodatky či sankcie za odchod preto začínajú pôsobiť zastaralo.

Flexibilita sa stáva novým benefitom


Práve jednoduchosť, flexibilita a výhodná cena sú dnes dôvodom, prečo ľudia menia svojich operátorov častejšie než kedysi. Kampaň "Nepreplácaj" od 4ky upozorňuje na to, že mobilné služby nemusia byť viazané na dlhodobé záväzky ani zbytočne vysoké mesačné náklady. Operátor preto stavia na jednoduchom princípe - nekonečné dáta, volania aj SMS bez viazanosti a bez komplikovaných podmienok pre jedného alebo viacerých. Platiť viac dnes nedáva zmysel. Viac info: www.4ka.sk/nepreplacaj.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Viazanosť na 24 mesiacov už prestáva byť v móde. Čo sa oplatí viac? © SITA Všetky práva vyhradené.

