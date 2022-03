R. Fico varuje pred úvahami o odovzdaní systému S-300 Ukrajine

Strana Smer-SD varuje vládu pred úvahami o odovzdaní systému S-300 Ukrajine. Obáva sa straty jediného funkčného systému Slovenska na ochranu vzdušného priestoru, ako aj aktívneho vstupu SR do vojnového konfliktu. Predseda strany Robert Fico o tom informoval na pondelkovej tlačovej konferencii. Odvolával sa pritom na informácie z článku The Washington Post.





„Vyzývame vládu, aby ani len neuvažovala o tom, že systém S-300 odovzdá do rúk ukrajinským vojakom. Znamená to úplnú likvidáciu jediného funkčného systému, ktorý máme na ochranu vzdušného priestoru. A politicky to znamená, že Slovensko by aktívne vstúpilo do vojnového konfliktu, ktorý je na Ukrajine,“ tvrdí Fico. V tejto súvislosti chce pozorne sledovať tohtotýždňovú návštevu amerického ministra obrany Lloyda Austina na Slovensku. Naďalej odmieta aj prípadné odovzdanie stíhačiek MiG-29 Ukrajine.Líder opozičnej strany poukázal na to, že systém S-300 je na Slovensku určený na ochranu významných administratívno-priemyselných centier a strategických objektov, ako napríklad atómová elektráreň v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach. Poznamenal, že zbrane a systémy, ktoré sem majú priviezť vojská NATO, nebudú pod kontrolou slovenských vojakov.Na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu plánuje strana predložiť návrh uznesenia Národnej rady SR so žiadosťou parlamentu, aby vláda "v žiadnom prípade nepristupovala k vysielaniu zbraní". Fico považuje posielanie zbraní na Ukrajinu za ďalšie rozoštvávanie ľudí. Zdôraznil podporu mierovým rokovaniam. Fico tvrdí, že Slovensko sa má sústrediť na pomoc Ukrajincom, nie však za cenu zníženia životnej úrovne Slovákov.