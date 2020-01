Lev - ročný horoskop na rok 2020

Práca



Odmeny sú isté. Saturn, Jupiter a Pluto ovplyvňujú vaše výsledky v práci a zaručujú neočakávané príjmy. Až do augusta nebudete mať o peniaze núdzu, rozšírite okruh klientov, dostane sa vám pomoci z mnohých strán a vylepšíte tak celkový imidž svojej firmy a seba samého. Urán v siedmom poli otvorí vzťah medzi vami a vašimi podriadenými, možné sú aj určité zmeny. Saturn zase otvára dvere mladým ľuďom, ktorí hľadajú zamestnanie. Sľubné sú predovšetkým zimné mesiace, ktoré prinesú novinky. Tento rok sa budete cítiť istejšie a všetkým prekážkam a úlohám budete čeliť s dosiaľ nevídaným odhodlaním.



Vzťahy



Medzi vami a vaším milencom je niečo, čo sa na začiatku roka znovu obnoví, pravdepodobne ide o dialóg alebo pochopenie. Saturn zvýši vašu schopnosť vcítiť sa do vášho partnera a vzájomné porozumenie, Pluto naopak vo vašom vzťahu oživia erotiku. Príchod Jupitera vo vašom znamení posilní váš pokoj a spokojnosť. Ak je váš vzťah už jednotvárny, je možný rýchly rozchod, ktorý pre vás bude menej bolestivý než dlhé trápenie. V prvých mesiacoch máte jedinečnú príležitosť na objasnenie nedorozumenia a rozporov, ktoré máte so svojimi blížnymi, na jar je naopak najlepšia situácia na spoznávanie nových ľudí. Pozor na emócie, ktoré vás vplyvom Marsu pohltia v decembri, budete agresívni a bojovní.



Peniaze



Vaša ekonomická situácia sa v tomto roku príliš nezmení. Ak ste si doteraz viedli dobre, nemusíte mať obavy, že by sa od vás šťastie odvrátilo, ale naopak ak váš účet zíva prázdnotou, neočakávajte príliš vysoké zisky. Trochu lepšia situácia nastane v auguste, kedy vám Jupiter môže získať väčší peňažný obnos vďaka výhodným investíciám.



Zdravie



V oblasti zdravia pre vás tento rok nebude najlepší. Vzhľadom k veľkému množstvu práce nemáte čas počúvať signály vlastného tela, urobiť si prestávku a na chvíľu vypnúť. S príchodom Jupitera sa budete pokúšať o rovnováhu a vyváženosť, ale nebude sa úplne dariť. Na jar najmä zlepšujte svoju fyzickú kondíciu, mohlo by vám to pomôcť v najbližších mesiacoch. Na jeseň pozor na pohlavné orgány.