Rakúsko zverejnilo termín, kedy otvorí reštaurácie a plánuje sprístupniť aj hotely

28.4.2020 - Reštaurácie v Rakúsku sa v súlade s už zverejnenými plánmi otvoria 15. mája, hotely budú nasledovať o dva týždne neskôr, 29. mája. Uviedla to v utorok ministerka cestovného ruchu Elisabeth Köstingerová.V gastronomických zariadeniach budú môcť pri jednom stole sedieť štyri dospelé osoby plus deti. Povinnosť držať od seba bezpečný odstup sa na zákazníkov nevzťahuje, personál reštaurácií však musí nosiť rúška na tvári.Obyvatelia aj firmy si veľmi želajú „návrat k úplne normálnemu životu“, poznamenala Köstingerová. Aktuálne ohlásené uvolnenia reštrikcií sa bude každé dva týždne prehodnocovať.Cestovná mapa ale podľa ministerky dáva firmám istotu pri plánovaní. „Podniky sa teraz môžu začať pripravovať na otvorenie,“ zdôraznila Köstingerová. Otváracie hodiny pre reštaurácie sú stanovené od 6:00 do 23:00.