V Austrálii spustili aplikáciu na identifikáciu pacientov s COVID-19, ľudí informuje o kontakte s nakazenými

27.4.2020 - Austrálska vláda v nedeľu spustila novú aplikáciu na pomoc proti šíreniu koronavírusu. Za 12 hodín si ju do svojich smartfónov stiahlo viac ako milión ľudí. COVIDSafe využíva Bluetooth a používateľovi oznámi prípadný kontakt s iným používateľom, u ktorého diagnostikujú ochorenie COVID-19, pričom s ním bol v kontakte minimálne 15 minút vo vzdialenosti 1,5 metra.Minister zdravotníctva Greg Hunt na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter vyzval aj ďalších obyvateľov, aby si aplikáciu stiahli a pomohli tak v boji proti vírusu.Premiér Scott Morrison vyhlásil, že ak ju bude používať "dostatok" ľudí, zrejme zrušia niektoré obmedzenia v krajine. Vláda dodala, že je potrebné, aby si aplikáciu stiahlo minimálne 40 % Austrálčanov.Aplikácia žiada používateľa o uvedenie veku, telefónneho čísla, poštového smerovacieho čísla a mena, pričom je možné použiť aj prezývku.Všetky údaje automaticky vymažú po odstránení aplikácie zo zariadenia alebo po uplynutí 21 dní.Hunt zdôraznil, že všetky informácie budú používať len zdravotníci v rámci krajiny a prístup k nim nebude mať nikto iný, ani polícia, a to ani na základe súdneho rozhodnutia.V Austrálii doteraz potvrdili nákazu u 6694 ľudí a 80 už zomrelo. Vyplýva to z informácií Johns Hopkins University.Počas uplynulých týždňov zaznamenali spomalenie šírenia, v nedeľu oznámili 16 nových prípadov.Štáty Queensland a Západná Austrália tento týždeň uvoľnia obmedzenia týkajúce sa sociálnej izolácie.