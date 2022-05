Začínajú sa MS v hokeji 2022, Slováci vyslali do Fínska svoj doteraz najmladší tím, Regenda hovorí o pokore

Zlato obhajuje Kanada

Model turnaja sa nezmenil

Nikoho nemožno podceniť

13.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia v piatok popoludní duelom proti proti Francúzom otvorí tohtoročné majstrovstvá sveta vo Fínsku, paralelne s helsinským súbojom A-skupiny sa v Tempere uskutoční aj stretnutie USA - Lotyšsko.Zverenci trénera Craiga Ramsayho sa do "krajiny tisícich jazier" presunuli v stredu podvečer, káder tímu SR je v ére samostatnosti najmladší s vekovým priemerom 24,44 roka.O postup do vytúženého štvrťfinále budú slovenskí reprezentanti bojovať v skupine aj s výbermi Nemecka, Kanady, Švajčiarska, Kazachstanu, Talianska a Dánska.Svetová elita sa vo Fínsku na MS predstaví po deviatich rokoch, Suomi v rokoch 2012 a 2013 hostili svetový šampionát spolu so Švédmi.A do Helsínk 2012 sa datuje zatiaľ posledná "slovenská" medaila z MS, tím okolo kapitána Zdena Cháru vtedy získal striebro. Zlato spred roka budú obhajovať Kanaďania, ktorí vlani v súboji o zlato zdolali Fínov, bronz v Rige brali Američania.V porovnaní s vlaňajškom sa na turnaji nepredstavia výbery Ruska a Bieloruska, dôvodom je vojenský konflikt na území Ukrajiny, ktorý v závere februára rozpútali Rusi s pomocou Bielorusov. Ich miesta medzi elitou zaujali Francúzi a Rakúšania.Model MS zostal nezmenený, hrať sa bude v dvoch osemčlenných skupinách. Po ich skončení sa z oboch dostanú do štvrťfinále štyri najvyššie umiestnené tímy a tie budú vo vyraďovačke bojovať od štvrťfinále až po medaily.Slováci začnú šampionát piatkovým duelom proti Francúzom, ktorých v sobotňajšej generálke na MS na žilinskom ľade zdolali 2:0."Uvidíme, ako to bude v prvom zápase na MS. Francúzi sú fyzický súper, v Žiline sa snažili aj provokovať, sekali, pichali... Som rád, že sme zvíťazili a náš brankár mal nulu," povedal mladík Juraj Slafkovský ešte počas víkendu.Pred odletom do Fínska pre agentúru SITA doplnil: "Tento tím má na to, aby predvádzal dobrý hokej a predčil svojich súperov tak, ako sa nám na olympiáde podarilo prestrieľať všetkých súperov. Musíme hrať aktívne, máme na to."Podľa útočníka Pavla Regendu musia ísť slovenskí reprezentanti do každého duelu s pokorou."Musíme plniť to, čo nám tréneri hovoria a byť ako tím. Ideme na majstrovstvá sveta a na každého súpera sa musíme pripraviť rovnako svedomito, či na Francúzsko alebo Kanadu. Nemôžeme nikoho podceniť. Tak, ako môžeme každého zdolať, tak môžeme aj s každým súperom prehrať," poznamenal michalovský rodák pre SITA a pripojil aj osobnú ambíciu na turnaji: "V prvom rade chcem pomôcť tímu. A keď príde nejaký gólik, tak budem rád." Michal Krištof je v tíme SR tretí najstarší útočník, pritom má len 28 rokov. Skúsenosti má aj s Fínskom, veď tam niekoľko rokov pôsobil na klubovej úrovni. V minulosti si už trikrát zahral na MS a dvakrát na ZOH. Skúseností s vrcholnými turnajmi má dostatok."Musíme zostať pri zemi, nemôžeme si o sebe myslieť niečo extra. Musíme hrať jeden za druhého a makať, aby sme sa po poslednom súboji mohli navzájom pozrieť si do očí, že sme tam odovzdali všetko," prezradil pred svetovým šampionátom.