Pondelok 30.3.2026
Meniny má Vieroslava
30. marca 2026
Raši informoval o predložení návrhu na predĺženie funkčného obdobia predstaviteľov samospráv, hovorí o zásadnej zmene – VIDEO
30.3.2026 (SITA.sk) - Skupina poslancov Národnej rady (NR) SR predložila návrh na zmenu Ústavy SR a príslušných zákonov. Cieľom je ich nastavenie takým spôsobom, aby zodpovedali požiadavkám samospráv a zlepšili ich fungovanie. Na tlačovej besede o tom informoval predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD).
Spresnil, že návrh hovorí o predĺžení funkčného obdobia starostov a primátorov miest a obcí, ale aj predsedov samosprávnych krajov, zo súčasných štyroch na päť rokov. Návrh podľa Rašiho slov vzišiel od predstaviteľov samospráv a podporili ho zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska (ÚMS) i Združenia samosprávnych krajov (SK8). Podotkol, že hoci sa táto zmena nezdá veľká, pre predstaviteľov samospráv je zásadná.
"Je zásadná v tom, že každé voľby prinášajú nových starostov, primátorov a županov, no čo je dôležité, prinášajú aj nové zastupiteľstvá. Z hľadiska realizácie projektov každá zmena prináša určité spomalenie, ktoré vyplýva z toho, že určujú nové priority, určuje sa, v čom sa bude pokračovať a v čom sa pokračovať nebude. Hlavne z hľadiska investičných aktivít, prišla iniciatíva od zástupcov samospráv, aby sa kvôli realizácii aktivít, kvôli plánovaniu volebné obdobie dalo na päť rokov,” uviedol predseda NR SR.
Raši dodal, že aj plány hospodárskej a sociálnej spolupráce, ktorými sa samosprávy riadia, sú obvykle pripravované na obdobie piatich rokov. Z tohto hľadiska je podľa Rašiho logické, aby aj funkčné obdobia predstaviteľov miest, obcí a samosprávnych krajov kopírovali trvanie týchto rozvojových plánov. Cieľom je teda to, aby sa prostriedky smerujúce do územia, či už zo štátnych alebo európskych zdrojov, využili čo najefektívnejšie a bolo možné všetky projekty zrealizovať.
Predseda parlamentu podotkol, že nejde o nič rizikové ani o žiadnu novinku, keďže v minulosti už samosprávne kraje päťročné funkčné obdobie mali, konkrétne v rokoch 2017 až 2022.
"Tento návrh sa týka nových volieb, ktoré sa uskutočnia v októbri tohto roka. Čiže päťročné obdobie bude platiť pre tých, ktorí budú navolení v nadchádzajúcich voľbách do samosprávy. Aktuálne volebné obdobie sa nebude predlžovať. Predĺženie existujúceho funkčného obdobia by mohlo znamenať právnu neistotu pre tých, ktorí by namiesto štyroch rokov, na ktoré boli zvolení, pokračovali o rok dlhšie,” vysvetlil Raši.
Doplnil, že vzhľadom na to, že ide o ústavný zákon, bude potrebné, aby ho podporilo viac ako 90 poslancov NR SR. Absolvovali teda i rokovania o podpore navrhovaných zmien, očakávajú podporu od koaličných partnerov.
Rokovali tiež s Kresťanskodemokratickým hnutím, ktoré sa podľa Rašiho slov vyslovilo za tento zákon, no potom začalo s podporou váhať. Vyzval ich k podporeniu legislatívy, podľa neho ide aj o žiadosť starostov a primátorov z KDH, ktoré sa prezentuje ako strana regiónov.
"Myslím si, že tu by KDH nemalo robiť politiku,” vyjadril sa. Rokoval tiež s Progresívnym Slovenskom, ktoré je podľa jeho slov za robenie veľkých reforiem v samosprávach, tie ale podľa Rašiho potrebujú čas.
Štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR Michal Kaliňák (Hlas-SD) doplnil, že rezort vnútra plánuje v krátkom čase priniesť viacero legislatívnych zmien, ktoré by mali pomôcť samosprávam. Podotkol ale, že každá reforma potrebuje čas, vôľu i peniaze.
Vôľa podľa jeho slov je, a to ako na strane samospráv, tak i u viacerých politických subjektov. Z finančného hľadiska by podľa jeho slov mohlo byť možné získať prostriedky z európskych zdrojov. Čas na reformy by podľa Kaliňáka malo priniesť aj predĺženie volebného obdobia.
"Pre úspešnú reformu verejnej správy potrebujeme aj odhodlaných komunálnych lídrov. To odhodlanie bude vtedy, keď vedia, že majú tak dlhé obdobie, že dokážu plniť svoje predvolebné sľuby, počas ktorého vedia so štátom participovať na reformách,” doplnil.
Logická zmena
Nejde o nič rizikové
Rokovali s KDH aj PS
Každá reforma potrebuje čas, vôľu i peniaze
