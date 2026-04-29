Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 29.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lea
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. apríla 2026

Rekonštrukcia Dolnej brány v Košiciach napreduje, hotová má byť pred konaním maratónu


Zdieľať
29.4.2026 (SITA.sk) - Obnova Dolnej brány od archeologického múzea po križovatku Hlavnej s Rooseveltovou v celkovej dĺžke 150 metrov sa začala v polovici februára.


Rekonštrukcia Dolnej brány v Košiciach postupuje bez výraznejších komplikácií a hotové sú takmer všetky podzemné práce. Po kontrolnom dni to skonštatovali primátor Košíc Jaroslav Polaček a Roland Ďurko, konateľ spoločnosti Betpres, ktorá má práce na starosti. Rovnako potvrdili aj zmluvný termín dokončenia diela ešte pred tohtoročným Medzinárodným maratónom mieru, ktorý sa bude konať 4. októbra.

Ako mesto Košice pripomenulo, obnova Dolnej brány od archeologického múzea po križovatku Hlavnej s Rooseveltovou v celkovej dĺžke 150 metrov sa začala v polovici februára. Cena rekonštrukcie je 2,7 milióna eur, financovaná je z eurofondov, pričom mesto sa na financovaní podieľa ôsmimi percentami.

Podzemné práce sú už takmer hotové


„Rekonštrukčné práce na Dolnej bráne nadväzujú na obnovu Urbanovej veže, už zrevitalizovanú Spievajúcu fontánu, ako aj na vynovený park medzi ňou a Národným divadlom. Priestor pri Dolnej bráne má dlhodobo viaceré statické poruchy, problémy s hydroizoláciou a so zatekaním do tamojšieho Archeologického múzea. Hlavným cieľom rekonštrukcie je zamedziť prenikaniu povrchovej vody do tohto objektu, lepšie využitie podzemných priestorov. Takisto sa má predĺžiť životnosť betónových a kamenných konštrukcií, odstráni sa aj zatekanie dažďovej vody a vlhnutie murív,” uviedlo mesto.

Izolovať by sa mali kamenné murivá, v pláne je tiež rekonštrukcia svetlíkov, schodov, mreží, ako aj práce na skvalitnení drobnej architektúry, výsadba alebo zavlažovanie. Obnova má pomôcť aj dlažbe a odvodňovacím žľabom. Po oboch stranách Hlavnej ulice sú tiež v pláne aj výsuvné bezpečnostné stĺpiky, regulovať majú vstup vozidiel do pešej zóny, čím by sa mala zvýšiť bezpečnosť návštevníkov centra mesta.

Ďurko spresnil, že v súčasnosti prebiehajú sanačné a asanačné práce pred osadením hydroizolácií, čo má zamedziť presakom vody. Podľa jeho slov sú hotové aj takmer všetky plánované podzemné práce, do väčšej hĺbky už nepôjdu. Objavili sa niektoré menšie problémy, ktoré sú pri podobných investičných akciách bežné, no vďaka dobrej spolupráci so zástupcami projektanta, statika a samosprávy sa ich podarilo vyriešiť.

Primátor je veľmi spokojný


„Stavba pokračuje v zmysle schváleného harmonogramu, kľúčový moment je pre nás štart Medzinárodného maratónu mieru. Ďakujeme za ústretovosť všetkým majiteľom podnikov a prevádzok, ktorí musia strpieť niektoré dočasné obmedzenia. Dolná brána a jej okolie je výkladnou skriňou nášho mesta. Som veľmi spokojný s doterajším priebehom rekonštrukcie. Na stavbe pracujú desiatky ľudí, ktorí robia všetko pre to, aby to tu bolo ešte atraktívnejšie. V rámci Dolnej brány sme mali miesta, kam najmä po dažďoch tieklo množstvo vody. To sa už nemá stávať, novinkou budú vsakovacie jamy, aby sme čo najviac vody odviedli do hlbokého podzemia,” uviedol primátor Polaček.

Doplnil, že chcú obnoviť aj potôčik, ktorý v týchto miestach po Hlavnej tiekol. Taktiež v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach a ďalšími partnermi pripravujú aj projekt návratu veľmi ľahkých električiek do centra mesta (električky po Hlavnej ulici v minulosti premávali, a to do roku 1986 - pozn. SITA). O tomto projekte ešte budú podrobnejšie informovať.


Zdroj: SITA.sk - Rekonštrukcia Dolnej brány v Košiciach napreduje, hotová má byť pred konaním maratónu © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Slovensko otvorilo veľvyslanectvo v Malajzii, chce posilniť ekonomické a politické vzťahy v regióne

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 