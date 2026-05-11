Pondelok 11.5.2026
Meniny má Blažena
11. mája 2026
Rezort vnútra plánuje zaobstarať nové vrtuľníky, majú zvýšiť pripravenosť bezpečnostných zložiek v teréne
11.5.2026 (SITA.sk) - Výsledkom obstarávania bude rámcová dohoda na maximálne štyri stroje, pričom dva z nich budú spolufinancované z Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) a z Fondu pre integrované riadenie hraníc (BMVI).
Ministerstvo vnútra rozbehlo obstarávanie nových vrtuľníkov pre rôzne typy zásahov doma aj v rámci Európskej únie. Ako rezort informoval, zámerom je získať dodávateľa stredne ťažkých vrtuľníkov, ktoré majú zásadne posilniť kapacity Leteckého útvaru MV SR a zvýšiť pripravenosť bezpečnostných a záchranných zložiek na riešenie krízových situácií.
Výsledkom obstarávania bude rámcová dohoda na maximálne štyri stroje, pričom dva z nich budú spolufinancované z Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) a z Fondu pre integrované riadenie hraníc (BMVI).
„Letecký útvar v súčasnosti disponuje iba dvoma vrtuľníkmi – Bell 429 a AW189. Takýto stav neumožňuje zastupiteľnosť techniky v prípade poruchy alebo údržby a výrazne obmedzuje schopnosť štátu zabezpečovať nepretržitú leteckú podporu. Dôsledkom sú dlhšie reakčné časy, nižšia efektívnosť zásahov a zvýšené riziko pri riešení mimoriadnych udalostí,“ zdôraznilo ministerstvo.
Ako ďalej uviedlo, nové vrtuľníky budú slúžiť potrebám polície, hasičov, horských záchranárov a ďalších zložiek ministerstva vnútra. Ich využitie bude podľa rezortu široké – od pátracích a záchranných operácií, boja proti organizovanému zločinu a terorizmu, monitorovania štátnych hraníc, cez dohľad nad cestnou premávkou, prepravu osôb a materiálu, rovnako pri nasadení počas krízových a mimoriadnych udalostí.
Vybavené budú modernými navigačnými, komunikačnými a senzorovými systémami, ktoré umožnia lietať aj v noci a v náročných terénnych a poveternostných podmienkach. Nové vrtuľníky musia takisto spĺňať požiadavky na nasadenie v operáciách agentúry Frontex a v rámci mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie.
„Financovanie z BMVI totiž počíta s ich využívaním pri operáciách v zahraničí minimálne štyri mesiace v roku. Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky vychádzalo z detailnej technicko-ekonomickej analýzy a prípravných trhových konzultácií, do ktorých sa zapojili viaceré hospodárske subjekty. Cena je porovnateľná s obdobnými projektmi v Európe," skonštatoval rezort vnútra Predpokladaná cena vrtuľníkov sa líši podľa požadovaného rozsahu výbavy.
„Základná konfigurácia sa pohybuje na úrovni približne 16,6 milióna eur, konfigurácia financovaná z ISF približne 20,5 milióna eur a konfigurácia BMVI približne 21,5 milióna eur za kus. Ceny zahŕňajú aj výcvik posádok, trojročnú záruku, vybavenie pre pozemnú obsluhu a údržbu. Súčasťou obstarávania bude aj 5-ročný servisný program," informovalo ministerstvo.
S tým, že Európska únia prispeje na obstaranie významnou mierou – približne 13,1 milióna eur v prípade ISF a 13,6 milióna eur v prípade BMVI, takéto spolufinancovanie pokryje viac ako polovicu nákladov. Ak by sa tento zámer obstarať vrtuľníky neuskutočnil, Slovensko by podľa rezortu vnútra čelilo vážnemu nedostatku leteckej techniky, čo by sťažilo reakcie na krízové a bezpečnostné situácie.
„Zároveň by sme mohli prísť o významné financie z Európskej únie viazané na aktuálne programové obdobie. Okrem toho v budúcnosti by bolo potrebné vrtuľníky zabezpečiť z vlastných zdrojov, pravdepodobne za menej výhodných finančných podmienok," zdôraznilo ministerstvo.
Doplnilo, že už vo februári 2026 začalo obstarávať tzv. viacúčelové vrtuľníky, ktoré sa okrem zásahových a pátracích prác na území Slovenska budú nasadzovať aj v rámci programu rescEU, rezervného mechanizmu Európskej únie na reakciu na mimoriadne udalosti.
„Obe obstarávania sú v súlade s plánom rozvoja Leteckého útvaru MV SR, ktorý vláda schválila v decembri 2024," dodal rezort vnútra.
Zdroj: SITA.sk - Rezort vnútra plánuje zaobstarať nové vrtuľníky, majú zvýšiť pripravenosť bezpečnostných zložiek v teréne © SITA Všetky práva vyhradené.
Pellegrini sa stretol s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom, vyzdvihol partnerstvo oboch krajín – VIDEO, FOTO
Káva prudko lacnie, efekt sa však prejaví až o pár mesiacov
