11. mája 2026

Káva prudko lacnie, efekt sa však prejaví až o pár mesiacov



Cena kávy arabica klesla za posledný týždeň o 8 % a za posledných 12 mesiacov takmer o tretinu.



Káva prudko lacnie, efekt sa však prejaví až o pár mesiacov

Káva prudko lacnie, efekt sa však prejaví až o pár mesiacov. Uviedol to Ondrej Greguš, analytik finančných trhov XTB.


Spresnil, že cena kávy arabica klesla za posledný týždeň o 8 % a za posledných 12 mesiacov takmer o tretinu. Aktuálne sa obchoduje okolo 2,70 USD za libru (0,454 kg).

„Pozadie tohto pohybu je pritom pomerne jasné. Trh sa pripravuje na rekordnú brazílsku úrodu. Viacero analytických spoločností projektuje brazílsku produkciu pre sezónu 2026/27 na úrovni 71 až 76 miliónov vriec, čo by predstavovalo medziročný nárast okolo 12 až 15 %,“ vysvetlil.

Globálny prebytok kávy môže podľa odhadov vzrásť na 10 miliónov vriec oproti 1,8 milióna v roku 2025, čo by bol najväčší prebytok za posledných šesť rokov.

„Pre slovenského spotrebiteľa to zatiaľ v cene kávy v obchode viditeľné nie je, keďže sa komoditné ceny do maloobchodu prenášajú s oneskorením a cez filter marží pražiarní. Na slovenských regáloch sa lacnejšia káva môže objaviť až o šesť až 12 mesiacov,“ dodal analytik.

(1 EUR = 1,1761 USD)


